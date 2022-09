Cagliari e Spezia volano, il Parma pareggia contro una Fiorentina in crisi

CAGLIARI, 7 NOVEMBRE 2020- Il sabato calcistico si chiude con due vittorie e un pari insipido. I tre punti li conquista il Cagliari, contro una buona Sampdoria che fino all'episodio dell'espulsione di Augello non aveva affatto demeritato. I blucerchiati in dieci subiscono gli attacchi degli isolani, che già si erano resi molto pericolosi grazie alle solite incursioni di Nandez e Joao Pedro. L'episodio chiave è certamente l'espulsione ad Augello, che lascia i doriani in inferiorità numerica e li costringe a una pesante battuta di arresto. Segnano Joao Pedro su calcio di rigore e Nandez. Il gol di Nandez è una perla di assoluta bellezza, un coast to coast che si conclude con uno scavetto che batte un incolpevole Audero. Due a zero e Ranieri e doriani praticamente k.o. Vola lo Spezia che dopo la batosta casalinga subita per mano della Juventus, si riscatta al Vigorito. Il Benevento viene schiantato da Nzola e Pobega. I due sono gli assoluti protagonisti di un match stradominato. Inzaghi si lecca le ferite e sa che dovrà invertire la rotta per non rischiare la Serie B. Il Benevento appare svogliato e incapace di costruire, quasi una squadra diversa rispetto a quella delle prime tre giornate. Finisce 3-0 con lo Spezia che esce tra gli applausi dei commentatori.





L'anticipo del sabato sera tra Parma e Fiorentina si conclude con un pareggio a reti bianche. I gialloblu ducali hanno provato a vincere la partita, ma le due squadre hanno avuto una buona fase difensiva che ha prevalso sugli attacchi sterili. Gervinho e Kurtic, in posizione e ruolo di falso nueve, non hanno prodotto grosse occasioni. Le due compagini si sono praticamente divise il punto accontentandosi di un pari che in fondo serve ad entrambe. Involuta la Fiorentina di Commisso, che dopo la partenza sprint delle prime giornate, si è piantata. Domani tocca alle altre, in particolare al Milan, che in caso di vittoria contro il Verona di Juric, potrebbe allungare in classifica. LA Juventus sfida una Lazio falcidiata dal Covid. Fuori Immobile, Leiva e probabilmente altri calciatori , tra cui Strakosha, anch'esso positivo al test Coronavirus. La Procura federale aprirà una inchiesta sulla Lazio, che rischia anche una penalizzazione.