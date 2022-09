Calabria: Boccia firma proposta decreto per sospensione consigliere Tallini

ROMA 20 NOV - Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha firmato la proposta di schema di decreto per il Presidente del Consiglio dei Ministri per la sospensione dalla carica di Consigliere regionale e di Presidente del Consiglio della Regione Calabria, di Domenico Tallini.

La sospensione dalla carica di consigliere regionale è prevista ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.