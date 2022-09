Calabria. Coronavirus: viola norme, fuga e tentando più volte di speronare le auto della Polizia

Coronavirus: viola norme, fuga spericolata con auto. A Reggio Calabria l'uomo ha tentato di speronare auto Ps

REGGIO CALABRIA, 14 MAR - Sottoposto alla libertà vigilata, è stato sorpreso in auto in violazione delle norme previste dal decreto sull'emergenza Coronavirus. E' quanto si è verificato a Reggio Calabria dove un 43enne è stato fermato, dopo una fuga ad alta velocità tra le strade della città.



Ieri, il personale degli uffici Digos e Upgsp della Questura di Reggio Calabria e del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, ha arrestato per resistenza a Pubblico Ufficile, l'uomo già sottoposto alla misura della libertà vigilata. Intercettato in via Vittorio Veneto alla guida di un'autovettura, non si è fermato all'alt intimatogli dal personale della Digos, e si è dato alla fuga percorrendo diverse vie cittadine a velocità sostenuta, non rispettando le indicazioni semaforiche e tentando più volte di speronare le auto della Polizia di Stato intervenute per fermarlo.



Soltanto dopo alcuni chilometri, con un'operazione congiunta di due pattuglie della Polizia di Stato, l'auto è stata fermata in via Nazionale San Cristoforo. L'uomo è stato arrestato e denunciato. All'esito del giudizio per direttissima, che si è svolto in mattinata, il 43enne reggino è stato posto agli arresti domiciliari.