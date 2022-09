Calabria: dopo rinuncia Miozzo si riapre nodo commissario, torna ipotesi Mostarda

ROMA, 27 NOV - Si riapre la partita del commissario alla Sanità in Calabria, dopo che è sfumata la nomina di Agostino Miozzo. Sul tavolo, spiegano fonti di maggioranza, resterebbe ancora il nome di Narciso Mostarda, il direttore dell'Asl Roma 6, che non sarebbe mai davvero uscito di scena anche perché potrebbe incontrare il gradimento delle istituzioni locali calabre ma aveva sollevato perplessità in M5S. Il dossier, spiegano le stesse fonti, è ora in capo al premier Giuseppe Conte.





