Tragedia in Calabria. 17enne muore investito mentre attraversa su strisce pedonali

CIRÒ MARINA, 21 GIU - Un ragazzo di 17 anni, Michele Famiglietti, è morto dopo essere stato stato investito sulle strisce pedonali sul lungomare di Cirò Marina. E' accaduto poco dopo la mezzanotte, quando nella zona del lungomare nord il ragazzo - che stava attraversando insieme a due suoi cugini più giovani per andare a casa dalla zia - è stato investito da una vettura guidata da un uomo di 26 anni di Cirò Marina. Il conducente si è subito fermato ed ha prestato soccorso avvisando il 118.



I sanitari del Suem 118 hanno cercato di rianimarlo, ma il giovane è deceduto durante il trasporto verso l'ospedale di Crotone. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cirò Marina.