Calabria: Lucano, ingiusta richiesta condanna, sono innocente Ex sindaco Riace presenta candidatura con de Magistris, capolista

RIACE, 22 MAG - "La richiesta avanzata dall'accusa nei miei confronti nei giorni scorsi nel corso del processo Xenia la ritengo ingiusta. Io mi sento innocente".

A sostenerlo oggi a Riace è stato l'ex sindaco della cittadina collinare della Locride Domenico Lucano, nei confronti del quale nei giorni scorsi i pubblici ministeri della Procura di Locri hanno chiesto la condanna a 7 anni e 11 mesi per presunte irregolarità nella gestione dei finanziamenti pubblici giunti a Riace per l'accoglienza dei migranti.

Nella cittadina riacese, l'ex primo cittadino ha presentato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nelle liste che saranno a sostegno del candidato a presidente Luigi de Magistris.

Lucano, come lui stesso ha confermato, sarà capolista in tutte le circoscrizioni con la lista "Un'altra Calabria è possibile". Alla conferenza stampa di Lucano ha partecipato, con un collegamento via skype da Napoli anche de Magistris.