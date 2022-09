Calabria: sindaco Crotone Ugo Pugliese si è dimesso ma è il più gradito. Sole 24 Ore, Governance Poll; Ugo Pugliese ha lasciato da dicembre

CROTONE, 06 LUG - E' Ugo Pugliese, ormai ex dopo le sue dimissioni perché coinvolto in una inchiesta giudiziaria, il sindaco calabrese con il più alto gradimento (54,7%) secondo quanto riporta l'indagine Governance Poll 2020 sui primi cittadini di 105 città capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì dalla Noto Sondaggi.



Pugliese, in 44/ma posizione, ha ottenuto, rispetto alla precedente rilevazione, un + 1.7% ed è l'unico primo cittadino dei cinque capoluoghi di provincia calabresi ad ottenere un segno positivo. A seguire, al 51/mo posto, c'è il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che perde quasi 11 punti. Al 66/mo posto (-6,6) si piazza Mario Occhiuto, con un gradimento pari al 52,4) che guida il comune di Cosenza mentre l'unica donna, Maria Limardo, prima cittadina di Vibo Valentia, si ferma a 51,9 perdendo 7,6 punti. In coda, alla 102/ma posizione il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ottiene 42,1% lasciando per strada quasi 19 punti (18,9)..