Calcio. Catanzaro-Vibonese 1-0, decide Carlini, commento post-partita del tecnico (con highlights)

CATANZARO, 7 FEB - Vince il Catanzaro il derby tra corregionali deluse dagli ultimi risultati. La vittoria del Catanzaro arriva nella parte discendente del secondo tempo grazie alla quinta rete stagionale di MassimiIiano Carlini che riscatta il passo falso di mercoledì scorso a Pagani. Buono il primo tempo del Catanzaro che crea diverse palle gol con Casoli, Evacuo che coglie la traversa e l’onnipresente Carlini, mentre in casa Vibonese il calciatore maggiormente ispirato è Berardi. Nel secondo tempo Catanzaro in avanti ma tardano ad arrivare le conclusioni, la prima si registra al 13’ e parte dai piedi dell’esterno Casoli. Poco prima della mezzora arriva la rete decisiva a seguito della conclusione di Risolo che trova pronto Mengoni, ma sulla palla si avventa Carlini che trova lo spiraglio giusto alla sinistra del pur bravo portiere rossoblù. Nel finale Sciacca sulla linea, quindi Mengoni ed infine il neo entrato Spina, negano al Catanzaro il raddoppio, mentre sull’ultima azione, al 95’, Ciotti dal limite dell’area spedisce la palla sopra la traversa giallorossa. Per il Catanzaro tre punti di platino, mentre per gli ipponici c'è da meditare nel prosieguo di torneo.

Carlo Talarico



Il tabellino:



CATANZARO-VIBONESE 1-0

MARCATORE: 29’ st Carlini (C).

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Casoli, Corapi, Risolo (33’ st Baldassin), Contessa; Carlini (39’ st Grillo); Evacuo (18’ st Di Massimo), Curiale. A disposizione: Mittica, Salines, Parlati, Molinaro, Riccardi, Gatti, Garufo, Porcino, Jefferson. Allenatore: Calabro.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Bachini (32’ st Statella), Redolfi, Sciacca; Ciotti, Laaribi, Ambro (34’ st Spina), Tumbarello, Rasi; Berardi (40’ st Parigi), Plescia. A disposizione: Marson, Murati, La Ragione, Leone, Falla, Di Santo, Riga, Fomov, Mancino. Allenatore: Galfano.

ARBITRO: Petrella di Viterbo.

Assistenti arbitrali: Salvalaglio-Vitali.

Quarto ufficiale: Vergaro.

AMMONITI: Scognamillo (C), Bachini (V), Ambro (V), Mengoni (V), Curiale (C).

NOTE: espulso al 48’ st dalla panchina il preparatore Saffioti (V). Angoli: 4-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 5’.

Mister Calabro nel post gara di Catanzaro - Vibonese



Mister Galfano in sala stampa









A breve video commento del tecnico e gli highlights