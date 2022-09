Calcio. 28° giornata. Catanzaro-Avellino 0-1. Video Dichiarazioni pesanti di Noto e Foresti.

CATANZARO, 03 MAR - Dalle stelle alle stalle. Il Catanzaro che in rapida successione ha battuto Palermo e Ternana, esce sconfitto dal “Ceravolo” contro un Avellino sornione che punisce nel primo tempo con una rete viziata da fuorigioco e, nella ripresa, riesce a tenere lontano l’avversario dalla propria area, portando a casa i tre punti che consentono di consolidare il terzo posto. In avvio le squadre cercano di impadronirsi del centrocampo e riesce in tale compito meglio l’Avellino. Poche sono le occasioni: al 13’ Curiale di testa, sulla punizione dalla trequarti di Corapi, risulta impreciso. Poi, alla prima vera conclusione, l’Avellino si porta in vantaggio, grazie all’azione sulla sinistra di D’Angelo che dal fondo trova pronto Ciancio che dall’altro lato dell’area di rigore, rimette palla al centro dove Bernardotto ha gioco facile ad appoggiare in rete. La posizione dell’attaccante è dubbia ma l’arbitro convalida. Nel resto del tempo il Catanzaro prova a riequilibrare il risultato al 25’, sulla palla scodellata in area da Porcino per la testa di Scognamillo, ma la conclusione è ancora una volta alta.

Nel secondo tempo squadre subito in avanti e nei primi sette minuti si registrano le conclusioni di Fella, Curiale, Carriero, De Francesco e Garufo. All’8’ si registra la migliore occasione per il Catanzaro, col colpo di testa di Curiale che trova Pane pronto a respingere. Calabro inserisce Jefferson ed Evacuo ma le conclusioni sono sterili e si registra solo la conclusione, al 29’, di Verna, mentre nel finale le ingenuità di Miceli e Carlini costano altrettanti cartellini rossi, con l’Avellino che controlla agevolmente e porta a casa i tre punti.

Dichiarazioni del presidente Floriano Noto

In un comunicato a fine gara, il presidente del Catanzaro, Floriano Noto sbotta contro l’arbitro e dichiara: “Una partita di cartello tra due squadre che lottano per il vertice della classifica meriterebbe una direzione di gara di qualità. E se è vero che gli errori fanno parte del gioco, è anche vero che se sono troppo grossolani, come quello in cui sono incappati il signor Rutella di Enna e il suo assistente, diventa difficile accettare un risultato che penalizza oltremodo la mia squadra. Peccato perché Catanzaro ed Avellino sono due belle realtà di questo campionato e sarebbe stato auspicabile un arbitraggio consono a questo match. Invece devo registrare una vera è propria topica commessa dalla terna arbitrale che ha convalidato un gol per i campani in netto fuorigioco. Non uno di quelli millimetrico, per intenderci, ma visibile senza dover ricorrere al replay. Un fuorigioco visto da tutti ma sfuggito alla giacchetta nera (e al suo assistente) che, nell’incredulità generale, non ha inteso segnalare la posizione irregolare di Bernardotto. Un danno serio per la mia squadra che, ormai mi sto convincendo sempre di più, non è fortunata con le decisioni assunte dagli arbitri. Si dice che a fine anno gli errori si compensano ma a questo punto del campionato il nostro credito è davvero alto. Speriamo, da qui alla fine, di non dover tornare più sull’argomento e di poterci giocare le nostre chance senza ulteriori recriminazioni”.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-AVELLINO 0-1

MARCATORE: 21' pt Bernardotto (A).

CATANZARO (3-4-2-1): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Gatti; Garufo (42’ st Molinaro), Verna, Corapi (9’ st Evacuo), Porcino (9’ st Risolo); Carlini, Casoli (38’ st Grillo); Curiale (9’ st Jefferson). A disp.: Branduani, Iannì, Parlati, Pierno, Riccardi, Baldassin. All: Calabro.

AVELLINO (3-5-2): Pane; Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, De Francesco, D’Angelo (30’ st Adamo), Tito; Fella (21’ st Santaniello), Bernardotto (21’ st Maniero, al 40’ st Dossena). A disposizione: Forte, Rizzo, Rocchi. All.: De Simone (Braglia squal.).

ARBITRO: Rutella di Enna.

Assistenti arbitrali: Gualtieri-Massimino.

Quarto ufficiale: Di Marco.

ESPULSI: 37' st Miceli (A) per somma di ammonizioni e 48’ st Carlini (C) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Carlini (C), Scognamillo (C), D’Angelo (A), Miceli (A), Evacuo (C), Silvestri (A), Ciancio (A), Garufo (C).

NOTE: Angoli: 8-1 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 6’.

