Calcio. Serie B Apertura limitata per Catanzaro-Ternana: pochi fortunati tifosi ammessi nel cuore di Lecce. Video

Calcio Serie US Catanzaro – Ternana: a Lecce apertura al pubblico in maniera limitata

La gara Catanzaro-Ternana, in programma domenica nello stadio di Lecce, sarà aperta al pubblico, seppure in maniera limitata. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura nel capoluogo salentino, ha infatti garantito l’accesso a 1.500 sostenitori giallorossi e a 300 tifosi della Ternana, secondo modalità che verranno successivamente comunicate. In attesa delle comunicazioni ufficiali, la società Us Catanzaro, con il presidente Floriano Noto, rivolge il proprio ringraziamento al Ministero dell’Interno e alle sue articolazioni territoriali – Prefettura e Questura di Lecce e di Catanzaro – per la sensibilità e la disponibilità dimostrate anche in questa occasione che, contemperando le esigenze di pubblica sicurezza, hanno consentito di non privare i tifosi – seppure in numero ridotto – della possibilità di assistere a quella che si preannuncia come una bella giornata di sport, molto attesa in particolare dai sostenitori delle Aquile, che si sono sempre distinti per correttezza sugli spalti e fuori dagli stadi. Ringrazio anche la Lega di Serie B e il presidente Mauro Balata, per avere sostenuto l’opportunità di garantire ai tifosi delle due squadre la possibilità di assistere ad uno spettacolo che, senza la loro presenza, perderebbe gran parte del suo valore.

Parte la vendita dei biglietti per la gara Catanzaro-Ternana in programma domenica 27 agosto nello stadio di Lecce, con calcio di inizio alle ore 20,30.

I sostenitori giallorossi potranno acquistare i tagliandi del settore a loro riservato al costo di euro 15 oltre ai diritti di prevendita, presso i punti vendita di seguito elencati.

– Show Net Corso Nicotera 237 88046 Lamezia Terme

– Ricevitoria Rotundo Via della Stazione 28/30 88100 Catanzaro

– Bar Centrale – Ticket Service Calabria Piazza Garibaldi 27 88100 Catanzaro

– Bar Mignon – Ticket Service Calabria Corso Mazzini 121 88100 Catanzaro

– Messina Salvatore – Ticket Service Calabria Piazza D’Armi 3 89900 Vibo Valentia

I sostenitori della Ternana potranno acquistare i tagliandi preso il punto vendita Nuovo B.O. S.r.l. SP – New Sinfony – Box Office Toscana Galleria del Corso 12 05100 Terni. La vendita terminerà sabato 26 agosto alle ore 19.



L’US Catanzaro 1929 rende noto alla propria tifoseria che le modalità di vendita dei biglietti per la gara Catanzaro-Ternana sono state stabilite tenendo conto delle

indicazioni fornite dalla società gestrice degli accessi allo stadio di Lecce. La stessa, per i tempi così ristretti, non ha potuto garantire la vendita on line dei tagliandi e ha predisposto l’accesso al settore “curva” dell’impianto di via del Mare esclusivamente con i biglietti tradizionali (termici). Per favorire l’acquisto dei tagliandi anche nella città di Lecce è stato attivato il punto vendita “Tabaccheria Leone” di viale Iapigia, n. 24.

DI SEGUIDO IL COMUNICATO STAMPA DELLA CURVA MASSIMO CAPRARO

Abbiamo assistito alla "kermesse stadio" senza esprimerci perché speravamo nell'esito positivo della vicenda; cosí com'era stato promesso pubblicamente. Come spesso accade, quando c'è la politica di mezzo, le

promesse vengono disattese. Ora, subire l'ennesima pagliacciata da parte di chi gestisce questo maledetto calcio moderno, non può passare inosservata.Dovete spiegarci come una tifoseria con 4000 abbonati

possa selezionare 1500 fortunati al seguito della squadra che è da ritenersi come incontro casalingo con tagliando regolarmente acquistato. Questa lega calcio rispecchia con esattezza il sistema Italia: la documentazione inviata è in ritardo, il campo e' pronto, perfettamente omologato, ma non si gioca, quindi..destinazione Lecce.





Lecce, festa patronale, una città messa in crisi, riunioni su riunioni di cervelloni denominati Gos, 1500 ingressi limitati quando soltanto due giorni prima della partita verrà detto come funziona il sorteggio.

chi fa sacrifici quotidiani per seguire la squadra merita rispetto. La dignità non si sballotta all'ultimo minuto da uno stadio all'altro. È ora di dare un segnale di serietà e chiarezza.

NOI NON CI SAREMO O TUTTI O NESSUNO!

CMC