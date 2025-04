Calcio. Assemblea Lega B: ufficializzate le nuove date di Playoff e Playout

La Lega Serie B ha fissato il calendario degli spareggi: si parte il 17 maggio con il turno preliminare dei playoff. Le finali previste il 29 maggio e il 1° giugno. Playout in programma il 19 e 24 maggio.

L’Assemblea della Lega B, riunitasi oggi in modalità online con la partecipazione di tutte le società, ha ufficializzato le nuove date dei playoff e dei playout per la stagione in corso. La decisione è arrivata a seguito dello slittamento del termine del campionato, reso necessario dal rinvio della 34ª giornata.

Un cambio di rotta obbligato, che però non ha modificato l’entusiasmo attorno a una delle fasi più attese dell’anno: quella degli spareggi che decreteranno chi conquisterà la Serie A e chi, invece, dovrà lottare per rimanere nella cadetteria.

Il nuovo programma degli spareggi prevede:

Turno preliminare playoff: 17 maggio 2025

Semifinali playoff: date da definire immediatamente dopo il preliminare

Finali playoff: andata il 29 maggio 2025, ritorno il 1° giugno 2025

Playout salvezza: andata il 19 maggio 2025, ritorno il 24 maggio 2025

Il nuovo calendario, deliberato all’unanimità, consentirà di mantenere alta la competitività e assicurare il corretto svolgimento delle partite, nonostante gli imprevisti che hanno colpito il finale di stagione.

Un finale di stagione ancora più acceso

Con il campionato che si avvia verso la sua fase decisiva, l’attenzione ora si concentra su chi saprà approfittare di questo sprint finale. I playoff di Serie B, tradizionalmente ricchi di emozioni e colpi di scena, si preannunciano anche quest'anno combattutissimi.

Nel frattempo, in coda alla classifica, le sfide playout promettono tensione e adrenalina fino all'ultimo minuto.

Ogni dettaglio potrà fare la differenza, in un campionato che, come sempre, non smette di regalare sorprese.

Playoff

Turno preliminare (gara secca)

Sabato 17 maggio 2025 - (6ª vs 7ª)

Sabato 17 maggio 2025 - (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno)

Mercoledì 21 maggio 2025 - (6ª o 7ª vs 3ª)

Mercoledì 21 maggio 2025 - (5ª o 8ª vs 4ª)

Domenica 25 maggio 2025 - (3ª vs 6ª o 7ª)

Domenica 25 maggio 2025 - (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 29 maggio 2025

Domenica 1° giugno 2025

Playout (andata e ritorno)

Lunedì 19 maggio 2025 - (17ª vs 16ª)

Sabato 24 maggio 2025 - (16ª vs 17ª)

Gli orari saranno resi noti con separata e successiva comunicazione.