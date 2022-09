Calcio, Bisceglie-Catanzaro 1-3, vittoria in rimonta grazie agli attaccanti (con highlights)

BISCEGLIE, 13 DICEMBRE - Vittoria convincente per Catanzaro che va in svantaggio, pareggia sul finire del primo tempo e, nella ripresa, mette il turbo annientando un Bisceglie incapace di costruire gioco sotto un autentico nubifragio.

Subito in avanti i giallorossi che mister Calabro schiera dando spazio al rientrante Martinelli in difesa, con Di Massimo ed Evacuo a costituire il tandem offensivo. Al 2’ Casoli, azionato da Contessa, conclude al volo ma la palla termina di poco a lato e pochi minuti dopo (8’) Evacuo coglie il palo, di testa, su cross sempre di Contessa che appare immediatamente in palla. Il Catanzaro allenta un attimo la presa e all’11’ Mansour finisce a terra sul fallo di Martinelli ed è rigore, anche se l’azione non è totalmente chiara nella dinamica. Il vantaggio del Bisceglie viene siglato da Cittadino che trasforma il rigore con Branduani che intuisce il lato ma non può fare nulla. Catanzaro che accusa il colpo e pare stordito, dal momento che al 18’ Sartore s’invola sulla destra e mette una bella palla per Musso che arriva in ritardo. Ci vuole il 28’ per rivedere il Catanzaro che conquista però solo un corner sulla profonda incursione sulla destra di Casoli. Il pareggio del Catanzaro arriva al 38’ e vede protagonista ancora un prezioso suggerimento di Contessa che trova Di Massimo pronto al colpo di testa vincente, con Evacuo che accompagna la palla in rete. Doppio sussulto nel minuto di recupero con Mansour che calcia dalla distanza ma Branduani blocca il tiro centrale e in contropiede Evacuo cerca la spaccata ma non trova la palla.

Nella ripresa rientra in campo un Catanzaro deciso e ben determinato a fare sua l’intera posta in palio ed effettivamente passano pochi secondi per materializzare il sorpasso. Al 3’, infatti tocca a Contessa mettere il sigillo ad una grande prestazione con un potente sinistro sulla palla malamente persa da Sartore e recuperata da Corapi. I giallorossi non si fermano, al 13’ Pinna su punizione costringe il portiere di casa in corner e al 17’ arriva la rete dell’1-3 con l’onnipresente Contessa che crossa trovando sul secondo palo pronto Evacuo a segnare di testa. Mister Calabro, su un terreno pesante e sotto una pioggia costante, dà respiro agli attaccanti ed avvicenda Casoli infortunato e la gara scivola fino al termine senza grossi sussulti, a parte una conclusione di Altobello, col Catanzaro che amministra il doppio vantaggio e perde, in pieno recupero Martinelli, espulso per aver rimediato il secondo cartellino giallo (fallo di mani sulla punizione che aveva anche insaccato). La vittoria dà al Catanzaro la consapevolezza di essere tra le grandi del torneo, anche se c’è ancora tanta strada da fare.

Carlo Talarico

Il tabellino:

BISCEGLIE-CATANZARO 1-3

MARCATORI: 12’ st Cittadino (B, rig.), 38’ pt Di Massimo (C), 3’ st Contessa (C), 17’ st Evacuo (C).

BISCEGLIE (4-3-3): Spurio; Pelliccia (31’ st Makota), Vona, Altobello, Giron; Maimone (31’ st Priola), Cittadino, Zagarìa (24’ st Casella); Sartore (24’ st Vitale), Musso, Mansour (24’ st Padulano). A disposizione: Russo, De Marino, Rocco, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauria. Allenatore: Carlo Ricchetti (Bucaro squalificato).

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Pinna, Fazio, Martinelli; Casoli (25’ st Riccardi), Verna (41’ st Altobelli), Corapi, Contessa; Carlini (37’ st Risolo); Di Massimo (25’ st Curiale), Evacuo (25’ st Di Piazza). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Evan’S, Urso, Furina. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti.

Assistenti arbitrali: Francesco Valente di Roma 2 ed Amir Salama di Ostia Lido.

Quarto ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

ESPULSI: 27’ st Martinelli (C) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Cittadino (B), Altobello (B), Zagarìa (B).

NOTE: Angoli: 6-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 4’.

Post-gara Bisceglie vs. Catanzaro



Inserito l'intervista a mister Calabro dopo la vittoria di Bisceglie







Intervista a mister Ricchetti.





Post-gara Bisceglie vs Catanzaro. Intervista al calciatore Andrea Cittadino







(Gli highlights)