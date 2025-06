Calcio Brescia a rischio fallimento: playout Salernitana-Sampdoria verso l’anticipo

Tempo di lettura: ~3 min

Playout Salernitana-Sampdoria: cosa succede se il Brescia fallisce prima dei ricorsi

Corsa contro il tempo per salvare le Rondinelle. Possibile anticipo dello spareggio, si allontana la Serie B a 22 squadre.

Il calcio italiano vive giorni di grande tensione. Dopo la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale che ha sancito la retrocessione del Brescia in Serie C, salvando il Frosinone e imponendo il playout tra Salernitana e Sampdoria, si è aperto un fronte ancora più delicato: il futuro stesso del Brescia Calcio.

Il club lombardo, uno dei più antichi e prestigiosi d’Italia, rischia infatti la sparizione dal calcio professionistico. Il 6 giugno rappresenta una scadenza cruciale: entro quella data dovranno essere saldati gli stipendi relativi all'ultima trimestrale. Tuttavia, la situazione finanziaria delle Rondinelle appare drammatica. Secondo quanto trapela da ambienti societari, e come confermato indirettamente dall’amministratore delegato Edoardo Cellino, le casse sarebbero vuote.

La trattativa fallita con Radrizzani e la corsa contro il tempo

Già prima dell’esplosione dello scandalo giudiziario, era in corso una trattativa tra Massimo Cellino e Andrea Radrizzani, l’imprenditore italiano ex proprietario del Leeds United, per la cessione del club. Un dialogo che si è bruscamente interrotto con l’arrivo della penalizzazione.

Ora il Brescia ha bisogno di un investitore disposto a salvare la società in tempi strettissimi. Secondo Il Giornale di Brescia, la deadline per un eventuale passaggio di proprietà sarebbe fissata tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno. Superare questi giorni senza una svolta significherebbe dire addio al professionismo.

Gli scenari: playout anticipato e addio Serie B a 22 squadre

Il possibile fallimento del Brescia non impatterebbe solo sulla piazza lombarda, ma anche sull'intero panorama della Serie B. Se il club dovesse sparire, decadrebbero i ricorsi pendenti relativi al playout e si chiuderebbe la strada alla tanto discussa ipotesi di una Serie B a 22 squadre per la prossima stagione.

Di conseguenza, il playout Salernitana-Sampdoria — attualmente previsto per il 15 giugno (andata a Genova) e il 20 giugno (ritorno a Salerno) — potrebbe essere anticipato. La FIGC sta monitorando da vicino gli sviluppi, pronta a intervenire per garantire la regolarità dei campionati.

Il ricorso della Salernitana e il verdetto imminente

Nel frattempo resta pendente il ricorso della Salernitana al Collegio di Garanzia del CONI contro il rinvio del playout originariamente previsto contro il Frosinone. La discussione è calendarizzata per il 10 giugno, ma in caso di fallimento del Brescia potrebbe perdere completamente di significato.

Ancora pochi giorni, quindi, e il destino del Brescia e di una parte importante del calcio italiano sarà deciso. La soluzione del playout tra Salernitana e Sampdoria sembra al momento l'opzione più solida, sia dal punto di vista pratico sia giuridico.

