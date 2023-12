Calcio. Calabresi in Serie B: l'ascesa di Catanzaro e la rinascita di Cosenza

Un'analisi dettagliata delle ambizioni, delle performance e delle prospettive di due squadre calabresi che stanno facendo parlare di sé nel campionato cadetto

Nonostante le divergenze nelle loro traiettorie calcistiche, Catanzaro e Cosenza condividono una simile ambizione: fare una forte impressione nel corrente campionato di Serie B. Entrambe le squadre stanno mostrando una notevole continuità nei risultati e una solidità tattica che le rende degne di attenzione.

Catanzaro: dall'impressionante dominio in Serie C all'ascesa in Serie B

Stagione precedente

La scorsa stagione è stata straordinaria per il Catanzaro, che ha dominato il Girone C di Serie C sotto la guida dell'allenatore Vincenzo Vivarini. Con un totale di 30 vittorie, sei pareggi e solo due sconfitte, la squadra ha accumulato un impressionante punteggio di 96 punti. Questo dominio è stato ulteriormente sottolineato dai 102 gol segnati e solo 21 subiti.

Attuale Stagione

Quest'anno, il Catanzaro è considerato un outsider nel campionato di Serie B, ma con un potenziale non trascurabile. I media e le quote dei bookmaker suggeriscono che la squadra ha tutte le carte in regola per competere per un posto nei playoff. Con quasi la stessa formazione titolare della scorsa stagione, il Catanzaro ha tutte le ragioni per ambire a qualcosa di più grande della semplice permanenza in Serie B.

Cosenza: la rinascita dopo una stagione difficile

Stagione precedente

Per il Cosenza, la scorsa stagione è stata un vero e proprio rollercoaster emotivo, culminato in una difficile salvezza ottenuta ai playout contro il Brescia.

Attuale Stagione

Tuttavia, il nuovo campionato sta mostrando segni positivi. Con una rosa rinnovata che include giocatori di calibro come Francesco Forte, Luigi Canotto, Filippo Sgarbi e Mattia Viviani, il Cosenza sta tenendo il passo con le squadre di punta del campionato. Questo cambio di rotta ha aperto nuove possibilità, alimentando la speranza di raggiungere i playoff e di competere per la promozione in Serie A.

Entrambe le squadre calabresi stanno dimostrando di essere gli outsider da tenere d'occhio in questo campionato di Serie B. Mentre il Catanzaro cerca di capitalizzare sul suo recente successo in Serie C, il Cosenza punta a una rinascita dopo una stagione difficile. In entrambi i casi, l'obiettivo è chiaro: competere per le posizioni più alte della classifica e, perché no, sognare una promozione che porterebbe gioia a entrambe le comunità calcistiche.