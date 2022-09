Calcio - Campionato Serie D: Arbitri e programma gare della 3^ giornata. Due giorni di grandi sfide. Venti anticipi al sabato, tutte le altre partite domenica alle 15.00

Roma, 1 ottobre 2021 – La 3^ giornata del Campionato Serie D vivacizzerà l’intero fine settimana grazie ai venti anticipi in programma domani sabato 2 ottobre alle 15.00. Un’esigenza delle società in vista del turno infrasettimanale del 6 ottobre che coinvolgerà i gironi a venti squadre. La gran parte delle sfide della 3^ giornata si disputerà come di consueto domenica prossima sempre alle 15.00.

Anticipi: Domani sabato 2 ottobre alle 15.00 si giocano le partite del Girone A Borgosesia-Asti, Casale-Vado, Chieri-Imperia, Fossano-Sestri Levante, Lavagnese-Bra, Pontdonnaz-Sanremese, Gozzano-Ligorna e Saluzzo-Rg Ticino; le gare del Girone B Folgore Caratese-Crema e Virtus Ciseranobergamo-City Nova; la gara del Girone C Dolomiti Bellunesi-Arzignano (al campo “Zugni Tauro” di Feltre); gli incontri del Girone D Aglianese-Progresso, Mezzolara-Ravenna, Lentigione-Sasso Marconi, Alcione-sammaurese (al campo “Kennedy” di Milano) e Fanfulla-Borgo San Donnino (ore 16.00); la gara del Girone E Tiferno Lerchi-Sporting Trestina; le sfide del Girone H Virtus Matino-Molfetta, Audace Cerignola-Nola (ore 18.00) e Mariglianese-San Giorgio (allo stadio “Gobbato” di Pomigliano D’Arco).

Variazioni di orario: Alle 16.00 prendono il via Muravera-Lanusei, Arzachena-Cynthialbalonga (G) e Gravina-Bisceglie (H)

Variazioni di campo: Carbonia-Insieme Formia (G) si disputa al campo “Muntoni” di Sant’Anna Arresi (Su).

Rinvio partita: La gara del Girone I Cittanova-Trapani è stata rinviata a data da destinarsi a seguito della richiesta inoltrata dalla società ospite con comunicazione proveniente dalla ASL di competenza, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla stessa, del provvedimento e dell’indicazione proveniente dall’Autorità sanitaria.

A porte chiuse: La partita del girone H Virtus Matino-Molfetta si giocherà a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società ospitante.

Trasmissione delle gare in modalità live streaming

Il Dipartimento Interregionale, in virtù del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 5 così come modificato dal D.L. 223 luglio 2021 n. 105 che prevede la presenza di pubblico alle gare di Campionato di Serie D, concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D. n. 8 del 1° luglio 2021, della diffusione – anche a pagamento – delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione sportiva 2021/2022, esclusivamente sui propri canali social ufficiali. Non sarà consentita, invece, la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per diritti audio-video del Campionato Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti nazionali qualificate.

Emittenti TV e Società - GOL COLLECTION e TOP 5 GOL: CLICCA QUI per saperne di più.

SCARICA i loghi, la sigla e la wipe ufficiali della Serie D 2021/2022

Campionato: i recuperi della 2^ giornata

Il Dipartimento Interregionale ha fissato le date dei recuperi delle tre partite della 2^ giornata del Campionato Serie D sospese lo scorso 26 settembre per impraticabilità del campo dovuta al maltempo e per un infortunio occorso all’arbitro. Mercoledì 6 ottobre alle 15.00 si giocherà la gara del girone F Castelnuovo Vomano-Alma Juventus Fano (sospesa al 13^ del primo tempo) mentre mercoledì 10 novembre alle 14.30 si disputeranno gli incontri rispettivamente del girone A e D Sestri Levante-Casale (sospesa al 13^ del primo tempo) e Ravenna-Seravezza (interrotta al 3^ della prima frazione).

Le designazioni arbitrali

Girone A

Borgosesia-Asti (Alessio Marra di Mantova), Chieri-Imperia (Francesco Lipizer di Verona), Caronnese-Derthona (Michele Maccorin di Pordenone), Casale-Vado (Francesco Gai di Carbonia), Fossano-Sestri Levante (Stefano Raineri di Como), Gozzano-Ligorna (Andrea Zambetti di Lovere), Lavagnese-Bra (Mattia Nigro di Prato), Novara-Varese (Giuseppe Vingo di Pisa), Pontdonnaz-Sanremese (Carlo Esposito di Napoli), Saluzzo-Rg Ticino (Omar Abou El Ella di Milano).

Girone B

Arconatese-Breno (Matteo Campagni di Firenze), Caravaggio-Brianza Olginatese (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Folgore Caratese-Crema (Angelo Tomasi di Lecce), Leon-Ponte S. Pietro (Alessandro Gresia di Piacenza), Real Calepina-Casatese (Gianluca Martino di Firenze), Sona-Castellanzese (Edoardo Papale di Torino), Sporting Franciacorta-Desenzano Calvina (Enrico Cappai di Cagliari), Villa Valle-Brusaporto (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Virtus Ciseranobergamo-City Nova (Domenico Mallardi di Bari), Vis Nova Giussano-Legnano (Andrea Rizzello di Casarano).

Girone C

Mestre-Spinea (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Ambrosiana-Este (Fabio Franzò di Siracusa), Caldiero Terme-Cattolica (Andrea Giordani di Aprilia), Montebelluna-Union Clodiense (David Kovacevic di Arco Riva), Campodarsego-Adriese (Fabrizio Ramondino di Palermo), Cartigliano-San Martino Speme (Dylan Marin di Portogruaro), Cjarlins Muzane-Luparense (Francesco Loiodice di Collegno), Delta Porto Tolle-Levico Terme (Erminio Cerbasi di Arezzo), Dolomiti Bellunesi-Arzignano (Gerardo Garofalo di Torre Del Greco).

Girone D

Aglianese-Progresso (Paul Leonard Mihalache di Terni), Alcione-Sammaurese (Leonardo Tesi di Lucca), Athletic Carpi-Forlì (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Correggese-Real Forte Querceta (Riccardo Boiani di Pesaro), Fanfulla-Borgo San Donnino (Stefan Arnaut di Padova), Ghiviborgo-Prato (Emanuele Bracaccini di Macerata), Lentigione-Sasso Marconi (Davide Gandino di Alessandria), Mezzolara-Ravenna (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Rimini-Tritium (Piero Marangone di Udine), Seravezza-Bagnolese (Marco Marchioni di Rieti).

Girone E

Arezzo-Montespaccato (Giuseppe Romaniello di Napoli), Foligno-Cascina (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Pianese-Flaminia (Michael Poto di Mestre), Poggibonsi-Badesse (Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Pro Livorno-Unipomezia (Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino), San Donato Tavarnelle-Rieti (Andrea Valentini di La Spezia), Sangiovannese-Follonica Gavorrano (Simone Pistarelli di Fermo), Scandicci-Cannara (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Tiferno Lerchi-Sporting Trestina (Simone Moretti di Firenze).

Girone F

Alma Juventus Fano-Castelfidardo (Davide Albano di Venezia), Atletico Terme Fiuggi-Sambenedettese (Sergio Palmieri di Conegliano), Aurora Alto Casertano-Pineto (Fabrizio Pacella di Roma 2), Castelnuovo Vomano-Vastese (Leonardo Leorsini di Terni), Nereto-Notaresco (Andrea Recupero di Lecce), Porto D’Ascoli-Chieti (Matteo Dini di Città di Castello), Recanatese-Montegiorgio (Marco Di Loreto di Terni), Trastevere-Tolentino (Matteo Mori di La Spezia), Vastogirardi-Matese (Andrea Palmieri di Brindisi).

Girone G

Aprilia-Afragolese (Federico Muccignato di Pordenone), Arzachena-Cynthialbalonga (Lorenzo Vacca di Saronno), Carbonia-Insieme Formia (Nicolò Rodigari di Bergamo), Gladiator-Sassari Latte Dolce (Gianmarco Vailati di Crema), Muravera-Lanusei (Daniele Aronne di Roma 1), Ostiamare-Real Monterotondo (Carlo Virgilio di Agrigento), Team Nuova Florida-Giugliano (Gianluca Renzi di Pesaro), Torres-Cassino (Matteo Frosi di Treviglio), Vis Artena-Atletico Uri (Francesco Crispino di Frattamaggiore).

Girone H

Audace Cerignola-Nola (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Bitonto-Sorrento (Riccardo Fichera di Milano), Casertana-Team Altamura (Fabio Cevenini di Siena), Francavilla-Rotonda (Domenico Castellone di Napoli), Gravina-Bisceglie (Marco Russo di Torre Annunziata), Lavello-Fasano (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Nardò-Casarano (Costantino Cardella di Torre del Greco), Nocerina-Brindisi (Raimondo Borriello di Arezzo), Mariglianese-San Giorgio (Julio Milan Silvera di Valdarno), Virtus Matino-Molfetta (Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Girone I

Cavese-Santa Maria Cilento (Sebastian Petrov di Roma 1), Acireale-Rende (Simone Di Renzo di Bolzano), Città S. Agata-Sancataldese (Alessandro Silvestri di Roma 1), Fc Lamezia-Castrovillari (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Gelbison-Licata (Davide Galiffi di Alghero), Paternò-Troina (Giovanni Castellano di Nichelino), Portici-Biancavilla (Davide Matina di Palermo), Real Aversa-Giarre (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), San Luca-Fc Messina (Silvio Torreggiani di Civitavecchia).