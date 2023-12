Calcio. Capuano e Zauli alla vigilia di Taranto-Crotone: guerrieri, qualità e impegno infrangibili. Video

Alla vigilia dell'attesissimo scontro calcistico tra Taranto e Crotone, i tecnici delle rispettive squadre, Capuano e Zauli, hanno tenuto conferenze stampa separate per discutere lo stato delle loro squadre, le strategie di gioco e le aspettative per la partita. Mentre Capuano ha ribadito il suo impegno incondizionato verso il Taranto e ha promesso di schierare "11 guerrieri" in campo, Zauli ha sottolineato l'importanza della qualità del gioco e ha espresso ottimismo per il futuro del Crotone. Entrambi i tecnici hanno mostrato una determinazione ferrea, lasciando nell'aria un misto di tensione e speranza che rende l'imminente partita non solo un test fisico, ma anche un duello psicologico e tattico.

"Non Abbandonerò la Nave": parole di fuoco di Mister Ezio Capuano alla vigilia di Taranto-Crotone

In una sala gremita di giornalisti, il tecnico del Taranto, Ezio Capuano, ha tenuto oggi la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. Un incontro che si preannuncia caldo, non solo per le implicazioni in classifica ma anche per il clima che si respira attorno alla squadra.

Non è solo calcio, è anche questione di dignità

Capuano ha iniziato la conferenza rispondendo alle domande sulla difficile situazione che sta vivendo il Taranto, tra problemi di campo e polemiche fuori dal rettangolo verde. "Quello che ho visto in questi ultimi giorni ha poco a che fare con il calcio. Ma voglio essere chiaro: nonostante le difficoltà, noi siamo qui per giocare e per portare entusiasmo a questa città."

Il progetto triennale e la risposta al sindaco

Interpellato sul futuro del Taranto e sul progetto triennale annunciato, il mister è stato categorico: "Non abbandonerò la nave. Anche se ci fossero difficoltà, io sarò l'ultimo a lasciare." Capuano ha anche risposto, seppur con toni misurati, alle recenti dichiarazioni del sindaco: "Signor Sindaco, da quando sono qui, a noi non è mai mancato nulla. Dire frasi così forti genera solo allarmismi."

Strategia di gioco e condizioni della squadra

Sulla strategia di gioco da adottare contro il Crotone, Capuano è stato meno esplicito, sottolineando però che la squadra è in "netto crescendo" nonostante le numerose assenze. "Metteremo in campo 11 guerrieri, 11 giocatori che andranno su ogni palla come se fosse la più importante della loro carriera."

Il morale della squadra

"Stiamo lavorando per tenere alto il morale della squadra. I ragazzi leggono, vedono e sentono, ma il mio compito è quello di esulare la squadra da tutto ciò. Domani dobbiamo vincere, senza 'se' e senza 'ma'."

La conferenza si è conclusa con un Capuano determinato, che ha ringraziato i giornalisti e ha ribadito il suo impegno verso la squadra e la città: "Lavoro per il mio popolo, per la mia Taranto. E continueremo a farlo, nonostante tutto."

Con queste parole, il tecnico ha lasciato la sala, lasciando nell'aria un misto di tensione e speranza, in attesa del fischio d'inizio di Taranto-Crotone.

Il video integrale della conferenza stampa del tecnico Capuano alla vigilia di Taranto.Crotone

Zauli in conferenza: 'la qualità farà la differenza in Taranto-Crotone

Alla vigilia della partita tra Taranto e Crotone, il tecnico Zauli ha tenuto una conferenza stampa per discutere vari aspetti della squadra e della partita imminente. La conferenza ha toccato temi come la psicologia della squadra, le tattiche e le formazioni, e le aspettative per la partita.

Porte chiuse, ma spirito alto

Zauli ha iniziato la conferenza parlando della situazione unica di giocare a porte chiuse. Ha espresso il suo dispiacere per la mancanza di pubblico, sottolineando come il calcio sia fatto di stadi pieni. Tuttavia, ha ribadito che la squadra è concentrata sulla qualità del gioco e dei risultati, indipendentemente dalla presenza del pubblico.

Tattiche e formazioni

Quando gli è stato chiesto se ci potrebbero essere cambiamenti nella formazione, Zauli ha menzionato che Andrea sta crescendo e potrebbe partire dall'inizio. Ha anche parlato della necessità di migliorare la qualità del gioco, soprattutto dopo la sconfitta contro Benevento.

Motivazioni e obiettivi

Zauli ha sottolineato che le motivazioni della squadra devono essere sempre alte, indipendentemente da ciò che sta accadendo con la squadra avversaria. Ha detto che il suo compito è quello di presentare una squadra che abbia la voglia di vincere.

Difesa

Rispondendo alle domande sulla difesa, Zauli ha ammesso che la squadra ha bisogno di migliorare in questo aspetto, specialmente nella linea mediana. Ha anche parlato degli attaccanti, elogiando le qualità di tutti e tre e sottolineando che saranno fondamentali per il successo del Crotone.

Zauli ha concluso la conferenza stampa esprimendo ottimismo per la partita imminente contro Taranto. Ha detto che la squadra è concentrata e pronta a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Con tante domande risolte e altre ancora aperte, la partita di domani promette di essere un affascinante scontro tattico e psicologico tra due squadre desiderose di affermarsi.

Il video integrale della conferenza stampa del tecnico Zauili