Calcio. Catania-Catanzaro 1-1, Manneh nel finale rovina la festa alle Aquile (con highlights)

CATANIA, 23 DICEMBRE – Pari e patta al “Massimino” tra Catania e Catanzaro, coi giallorossi avanti in avvio raggiunti soltanto nel finale. Rimane un po’ di amaro in bocca alla formazione di mister Calabro che ha comunque saputo affrontare con coraggio una gara difficile. Catania riversato immediatamente in avanti e al 3’ Silvestri, di testa su cross di Calapai dalla destra, è impreciso, ma è il Catanzaro a graffiare sbloccando il risultato. All’8’, su una respinta della difesa etnea, Corapi scodella in verticale su Di Massimo che addomestica la palla e trafigge Confente. La reazione del Catania è affidata a Sarao che al 14’ svetta di testa ma poi Biondi arriva in ritardo sul pallone. Al 21’ il Catanzaro si fa vedere con Carlini alla conclusione e di tanto in tanto in ripartenza ma senza saper approfittare di qualche indecisione del reparto arretrato rossoazzurro. Al 24’ Calapai effettua un tiro-cross dalla destra con Branduani che si oppone respingendo con lo stesso portiere giallorosso che si rifugia in corner anche su Dall’Oglio qualche minuto dopo.

Nela ripresa è ovviamente il Catania che manovra alla ricerca del pareggio e si riversa costantemente nella metà campo giallorossa. Al 10’ Branduani salva provvidenzialmente sul colpo di testa di Pinto, mentre al 14’ sul pressing di Sarao su Corapi scarica all’indietro verso Branduani senza avvedersi della presenza di Piccolo che non aggancia. Mister Raffaele cerca nelle sostituzioni nuove idee ed inserisce un altro attaccante, Pecorino che al 19’ prova la conclusione col portiere ospite che si accartoccia sul pallone. Il Catanzaro si vede in questa fase della gara con Martinelli, in azione solitaria dopo aver rubato palla, che al 24’ arriva alla conclusione che impegna Confente in presa bassa. Il Catania spinge e si fa pericoloso al 26’ calcia da fuori area Pinto rifugiandosi in corner. Un minuto dopo Di Piazza cerca la conclusione in contropiede ma la mira è imprecisa. Nel finale Catania sempre in avanti, al 37’ Zanchi fallisce clamorosamente da pochi passi e poi trova il pari al 41’ col neo entrato Manneh il cui sinistro in diagonale trova lo spiraglio giusto. Minuti finali e recupero al cardiopalmo per il Catanzaro che porta comunque a casa un punto importante.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANIA-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 8’ pt Di Massimo (Cz), 41’ st Manneh (Ct).

CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci (40’ st Reginaldo), Silvestri, Zanchi; Calapai, Welbeck, Dall'Oglio, Pinto (36’ st Piovanello); Piccolo (36’ st Manneh), Sarao, Biondi (16’ st Pecorino). A disposizione: Martinez, Noce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Izco, Gatto, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

CATANZARO (3-4-1-2): Martinelli, Fazio, Pinna; Casoli (31’ st Riccardi), Verna, Corapi (38’ st Risolo), Contessa; Carlini (41’ st Evan's), Di Massimo (38’ st Baldassin), Di Piazza (31’ st Evacuo). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Urso, Altobelli, Cusumano. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate.

Assistenti arbitrali: Gianluca D'Elia di Ozieri-Andrea Niedda di Ozieri.

Quarto ufficiale: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Casoli (Cz), Dall’Oglio (Ct), Martinelli (Cz), Piccolo (Ct).

NOTE: ammonito mister Calabro (Ct) al 33’ st. Angoli: 4-2 per il Catania. Recupero: pt 2’, st 4’.

commento del Mister Calabro dopo il pareggio con il Catania



il commento Mister Raffaele dopo Catania vs Catanzaro 1-1



Post gara Catania vs Catanzaro 1-1 Video intervista a Jacopo Dall’Oglio





Gi highlights Catania Vs Catanzaro 1-1