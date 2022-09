Calcio. Catanzaro-Juve Stabia 2-2, Aquile rimontate due volte (con highlights)

CATANZARO, 19 DICEMBRE - Termina 2-2 l’anticipo di campionato tra Catanzaro e Juve Stabia con gli ospiti costretti sempre ad inseguire. Il pari arriva nel finale dopo aver sciupato anche un calcio di rigore nella prima metà di una gara con tante occasioni su entrambi i fronti. Prima conclusione dei giallorossi con Verna cui risponde Romero, che calcia malamente e spedisce la sfera alta. Dopo qualche minuto è Di Massimo, di testa ad impegnare Tomei. Al 27’ la più ghiotta delle occasioni, il signor Fiero di Pistoia accorda un rigore alla Juve Stabia per l’intervento di Fazio su Fantacci. Va sul dischetto Romero che tira centrale e non sorprende Branduani che respinge. Lo scampato pericolo incoraggia il Catanzaro. Prima Riccardi, di testa sul cross di Carlini, non è preciso, quindi al 43’ Corapi, su punizione, complice la deviazione di Romero porta in vantaggio il Catanzaro che per poco non raddoppia in pieno recupero con Contessa che si libera bene e prova il tiro a giro.

Nella ripresa è la Juve Stabia a fare la partita giocando un bel calcio. Al 10’ la conclusione di Fantacci viene ribattuta da Fazio e la botta di Vallocchia viene parata a terra dal portiere giallorosso. Entrano nel frattempo Risolo e Di Piazza, quest’ultimo servito in verticale da Carlini al 21’, perde l’attimo giusto, mentre Romero sull’altro fronte cerca la via della rete. La rete del pareggio passa dai piedi di Orlando, su assist del neo entrato Ripa. L’1-1 subito e la successiva conclusione alta di Romero (al 25’) spronano il Catanzaro e al 31’ arriva la rete del sorpasso con Riccardi sulla sponda di Evacuo. Il definitivo pareggio delle vespe arriva al 41’ grazie ad una palla persa in uscita da Altobelli, con Golfo che trova l’angolo giusto sempre grazie a Ripa che regala il secondo assist della giornata.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-JUVE STABIA 2-2

MARCATORI: 43' pt Corapi (C), 24’ st Orlando (J), 31’ st Riccardi (C), 41’ st Golfo (J).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Casoli, Verna (36’ st Baldassin), Corapi (14’ st Risolo), Carlini (43’ st Curiale), Contessa; Di Massimo (14’ st Di Piazza), Evacuo (36’ st Altobelli). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Riggio, Pipicella, Salines, Evan’S, Urso, Altobelli, Curiale. Allenatore: Calabro.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni (37’ st Golfo), Codromaz, Troest, Allievi; Bovo (22’ st Scaccabarozzi), Berardocco, Vallocchia ; Fantacci (22’ st Ripa), Romero, Orlando (43’ st Rizzo). A disposizione: Lazzari, Russo, Lia, Bentivegna, Guarracino, Volpicelli, Bubas, Oliva. Allenatore: Padalino.

ARBITRO: Fiero di Pistoia.

Assistenti arbitrali: Castro-Giuggioli.

Quarto ufficiale: Madonia.

AMMONITI: Corapi (C), Di Massimo (C), Verna (C).

NOTE: al 29’ pt Branduani ha parato un rigore a Romero. Angoli: 5-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 4’.









