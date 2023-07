Calcio Catanzaro: l'attesa della firma di Vivarini e il sogno della Serie A

Calcio Catanzaro, Vivarini Firma non firma, questo è il dilemma.

Il Calcio Catanzaro sta vivendo un momento di grande fermento in vista dell'ultima partita di Supercoppa contro la Reggiana, che chiuderà una stagione calcistica strepitosa per i GialloRossi dei Record. Ma c'è un'altra questione che sta attirando l'attenzione della città: la firma di Vincenzo Vivarini.

La città ha adottato il mister dei record come uno di noi e sui social girano molte voci riguardo a un accordo raggiunto, ma in attesa della firma ufficiale ci sono molti tifosi in fibrillazione. La famiglia Noto, che vuole portare le Aquile in Serie A, sa bene che per raggiungere questo obiettivo ogni scelta deve essere ponderata e razionale, sia dal punto di vista della qualità che di quello economico.

Il patron Noto ha dimostrato di essere un imprenditore abile e consapevole, che non si limita a spendere denaro ma che sa come farlo fruttare. La frenesia dei tifosi è alle stelle, ma la firma di Vivarini dovrà essere il risultato di una scelta oculata e ben ponderata.

Ma adesso godiamoci l'ultimo match di questa stagione e andiamo tutti al Mapei Stadium per assistere a questa Supercoppa. Dopo di che, non ci resta che aspettare la firma di Vivarini, che sicuramente sarà accolta con grande entusiasmo dalla città intera. Vivarini è uno di noi, e la sua firma rappresenterà un altro importante passo verso il raggiungimento dell'obiettivo finale: la Serie A.