Calcio. Catanzaro-Monopoli 1-2, i commenti dei tecnici Grassadonia e Scienza (con video)

CATANZARO 19 GEN - Due schiaffoni nel finale e il Monopoli viola il ‘Ceravolo’ al termine di una gara comunque ben giocata dalla formazione ospite. Per il Catanzaro c’è da meditare e pensare a salvare la stagione sin dal prossimo appuntamento di mercoledì pomeriggio a Teramo.

Il tecnico del Catanzaro, Gianluca Grassadonia, in sala stampa ha commentato così la gara: “C’è grande amarezza per aver perso questa partita, a noi è mancato il guizzo per raddoppiare. La squadra comunque ha dato tutto e averla persa lascia un grande amaro in bocca, volevamo questa vittoria perché sapevamo potesse essere importante per tante situazioni. Teniamo il buono che ho visto e ripartiamo dagli errori. Abbiamo perso due giocatori e abbiamo dovuto fare due cambi e non siamo riusciti ad essere lucidi nel finale di partita. Ho lanciato un segnale alla squadra cercando di tenere tre attaccanti alti ma non è stata questione di modulo o equilibrio ci sono stati gli errori individuali. E’ mancata lucidità, abbiamo speso tanto giocando con tanta intensità in tutta la gara. Ce le siamo suonate entrambe le formazioni e anche loro erano stanchi. Abbiamo esagerato in qualche situazione e questo ci è costato caro. Ma la squadra, per quando dimostrato, meritava un altro risultato. Ora mercoledì abbiamo un’altra partita e guardiamo avanti con fiducia, questa era una partita importante ma non fondamentale, ma l’avessimo centrata avremmo accorciato la classifica con un’iniezione di fiducia importante”.

In casa Monopoli, mister Beppe Scienza ha espresso la propria soddisfazione, pur riconoscendo la forza dell’avversario: “Era una partita troppo importante e una sconfitta avrebbe avvicinato troppo il Catanzaro che è una formazione forte. Questa partita non ha mai avuto un padrone, siamo venuti qui a giocarcela e anche loro sono stati pericolosi. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più equo. Ho azzeccato il cambio e il calcio è strano anche per queste cose.Sono stati bravi i ragazzi e a fine primo tempo nessuno accettava la sconfitta, ho voluto cambiare modulo e Donnarumma si è liberato mentre a destra non siamo stati brillanti ma hanno comunque dato il loro contributo di freschezza. Il segreto era di non subire il secondo gol con le ripartenze che, comunque, non abbiamo concesso. Stasera avevo la sensazione che potessimo fare qualcosa di buono e in mezzo al campo alla fine abbiamo avuto qualcosa in più noi. Domenica scorsa sembravamo morti mentre stasera eravamo pimpanti. Non abbiamo molta possibilità di rotazione negli uomini e vediamo mercoledì come andrà”.

Carlo Talarico

CATANZARO - MONOPOLI 1-2, 22^GIORNATA GIRONE C Marcatori: 33' Fischnaller (C), 81' Fella (M), 93' Cuppone (M)





Mister Grassadonia nel post partita di Catanzaro-Monopoli 1-2