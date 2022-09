Calcio: Catanzaro-Palermo 1-1. I rosanero pareggiano in nove, giallorossi in ritiro (con highlights)

CATANZARO, 4 NOVEMBRE - Per il Catanzaro c'è il veleno nella coda. Il Palermo, ridotto in nove ed in svantaggio di una rete, pareggia nel finale sul campo di un Catanzaro in netta difficoltà, del tutto involuto rispetto a poche settimane fa. Partono meglio i rosanero che tengono palla e affondano più volte nella difesa giallorossa pur riuscendo solo a conquistare corner che non producono grossi pericoli. La prima conclusione arriva al 20’ sul lancio in verticale di Odjer per Kanoute che, spreca spedendo la palla a lato. Al 27’ Almici cerca l’acrobazia ma non è efficace Nel finale di tempo è il Catanzaro ad impensierire la retroguardia siciliana. Al 31’ un colpo di testa di Evacuo impegna Pelagotti; qualche minuto dopo, la palla di Baldassin per Di Massimo che prova il pallonetto che termina alto.

Nel secondo tempo il Palermo perde immediatamente Broh per un’ingenuità che costa il secondo giallo. Al 5’ Garufo spara alto da buona posizione e al 18’ Almici su punizione dalla sinistra impegna Branduani sul primo palo. Catanzaro in vantaggio su rigore al 28’ con Evacuo che trasforma il penalty concesso per un (dubbio) fallo di Crivello (spallata) su Di Massimo. Il Catanzaro, col vantaggio di due uomini, controlla il resto della gara ma nel finale combina il patatrac e arriva il meritato pareggio del Palermo, grazie alla punizione di Almici che trova sul suo cammino la sfortunata autorete di Evacuo e fissa il risultato sull’1-1.

FORESTI SPARA A ZERO. Negli spogliatoi non parla nessuno tra i rosanero, mentre sulla sponda giallorossa tuona il dg Diego Foresti che spara a zero sui calciatori: «E’ giusto che ci metta la faccia la società anziché il mister come ha fatto dopo Terni: siamo incappati in un’altra partita brutale, nonostante un rigore in cui ci hanno dato qualcosa che non ci spettava. La squadra ha finito i confort, siamo stanchi di fare queste figure e da stasera si va immediatamente in ritiro. Chiedo scusa ai tifosi, alla società, io non dormo da sabato notte ed è evidente che c’è un problema, si vede e cercheremo di risolverlo al più presto. Si va in ritiro e i ragazzi devono capire che la maglia che indossano merita rispetto, queste prestazioni non si fanno nemmeno in terza categoria, ora siamo in una situazione imbarazzante. Avevano un amico nello spogliatoio ma da oggi non ce l’hanno più: dal paradiso si passa all’inferno».

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-PALERMO 1-1

MARCATORI: 29' st Evacuo (rig. C), 43’ st Evacuo (aut. C).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Riccardi (23’ st Curiale), Fazio, Martinelli; Garufo (11’ st Carlini), Altobelli (23’ st Corapi), Verna, Baldassin (11’ st Casoli), Contessa (34’ st Pinna); Di Massimo, Evacuo. A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Cusumano, Riggio, Salines, Risolo, Di Piazza. Allenatore: Calabro.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi (39’ st Lucca), Crivello; Broh, Odjer; Kanoute, Rauti (45’ st Peretti sv) Valente; Saraniti (10’ st Accardi). A disposizione: Faraone, Doda, Corrado. Allenatore: Filippi (Boscaglia squal.).

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

Guardalinee: Caso-Montagnani.

Quarto ufficiale: Arena.

ESPULSI: 3' st Broh (C) per doppia ammonizione, 27’ st Crivello (P) per fallo da ultimo uomo.

AMMONITI: Contessa (C), Riccardi (C), Rauti (P), Fazio (C), Odjer (P), Carlini (C).

NOTE: Angoli: 7-3 per il Palermo. Recupero: pt 1’, st 4’.













