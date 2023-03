Calcio. Catanzaro-Pescara: Info Biglietti. “GIORNATA GIALLOROSSA”. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line su go2 e settore ospiti, i dettagli

La società US Catanzaro 1929 comunica che per la gara di campionato Lega Pro: US Catanzaro – Pescara, in programma domenica 26 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio “Nicola Ceravolo”, è stata istituita la “GIORNATA GIALLOROSSA”. Di conseguenza, tutte le tipologie di biglietti omaggi e accrediti settimanali che sono stati utilizzati finora non saranno validi per questa partita.

Gli abbonati potranno usufruire del loro diritto di prelazione sull'acquisto dei biglietti, acquistando il tagliando d'ingresso corrispondente presso la biglietteria dello stadio “Nicola Ceravolo”, solo ed esclusivamente muniti della card stagionale e di un documento d'identità, nei giorni ed orari indicati di seguito.

Si precisa che non potranno usufruire della prelazione i titolari del "pack 4x3" acquistato nel mese di Gennaio 2023. I disabili abbonati, accompagnati, potranno esercitare il diritto di prelazione nella giornata di mercoledì 22 marzo 2023 (a partire dalle ore 14:00), sempre presso la biglietteria dello stadio Ceravolo.

I non abbonati potranno invece acquistare i biglietti presso le prevendite esterne e la biglietteria dello stadio Ceravolo nei giorni ed orari indicati di seguito.

GIORNI ed ORARI VENDITA

Diritto di prelazione per abbonati presso botteghino stadio Ceravolo

– martedì 21/03/2022 ore 15:00 – 18:00

– mercoledì 22/03/2023 ore 10:00 – 18:00

Vendita libera prevendite esterne da:

– giovedì 23/03/2022, ore 15:00 in poi.

Vendita libera botteghino stadio “Ceravolo” da:

– venerdì 24/03/2023 ore 15:00 – 18:00

– sabato 25/03/2023 ore 10:00 – 18:00

– domenica 26/03/2023 ore 09:00 fino a inizio gara

TABELLA PREZZI

Curva Ovest M.C. € 12,00 Intero – € 8,00 Ridotto – € 4,00 Ridotto 0/12

Distinti € 20,00 Intero – € 15,00 Ridotto – € 7,00 Ridotto 0/12

Tribuna Lat. Ovest € 25,00 Intero – € 18,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto 0/12 – € 2,00 Disabili 100%

Tribuna Lat. Est € 25,00 Intero – € 18,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto 0/12 – € 2,00 Disabili 100%

Tribuna Centrale € 32,00 Intero – € 24,00 Ridotto – € 14,00 Ridotto 0/12

Tribuna Vip € 42,00 Intero – € 33,00 Ridotto – € 18,00 Ridotto 0/12

Curva Est € 12,00 + d.p.

– Ridotto generico per 13/17 anni – over 65 – donne – disabile da 60 % a 99 % – acc. disabile 100 %

– Ridotto 0/12 per 0/12 anni

– Disabili 100 % fino ad esaurimento posti

Punti PREVENDITA esterni:

– STORE ufficiale US Catanzaro Corso Mazzini, 172/173 – Catanzaro

– Tab. Ricevitoria ROTUNDO Via della Stazione, 30 – rione Samà – Catanzaro

– ROKS Bar Piazza Martiri Ungheresi, 7 – rione Stadio – Catanzaro

– SALA Giochi di MAURO A. Via E. Vitale, 186 – zona Nord – Catanzaro

– Bar Ricevitoria IL GIALLOROSSO Corso Mazzini, 229 – Catanzaro

– Punto ALL IN Via Jannoni, 4 – Catanzaro

– Punto STANLEY BET Via Fontana Vecchia, 7 – Catanzaro

– Punto DEPRO Viale Pio X°, 148 – zona Nord – Catanzaro

– SNAI corner Via A. Gramsci, 14 – Catanzaro

– Ag. SAIL POST Viale Pio X°, 79 – rione Stadio – Catanzaro

– Tabacchi PARROTTA Via Scesa Gradoni, 67 – zona Sud – Catanzaro

– Bar COLLANDO Via Caprera, 148 – Catanzaro Lido

– Bar Pub LA BODEGUITA Via Pisacane, loc.tà Giovino – Catanzaro Lido

– Bar 106 Loc. La Petrizia – Sellia Marina

– Bar Ricevitoria GERACE Via Padre Pio, 1 – Montepaone Lido

– Tab. Edicola MESSINA Piazza D’Armi, 1 – Vibo Valentia

Si ricorda che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un documento d’identità valido (anche per i minori).

Per questo evento sarà attiva la vendita ON-LINE su sito www.go2.it , da venerdì 24/03 p.v.

Si raccomanda, infine, l’utilizzo delle prevendite nei giorni della settimana a ciò predisposti, per evitare, il più possibile, file e resse a ridosso dell’orario