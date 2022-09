Calcio: Catanzaro-Teramo 1-0. Carlini piega gli abruzzesi (con highlights)

CATANZARO, 11 NOV - Vince il Catanzaro contro un Teramo che ha subito gli attacchi giallorossi senza riuscire mai a fare male alla formazione giallorossa che dopo aver sbancato Avellino incamera altri tre punti che certificano la bella risalita della formazione di mister Calabro. I giallorossi nel deserto del ‘Ceravolo’ partono immediatamente forte e cercano già al 23’’ la via della rete con Carlini. Passano pochi altri secondi e arriva un’altra conclusione da parte di Di Massimo.



Il Teramo non sbanda e ribatte con la punizione di Arrigoni al 13’. Il Catanzaro comanda le operazioni e arriva vicino alla rete in due circostanze con Di Massimo che al 26’ Massimo arriva davanti al portiere dopo aver saltato Iotti ma spara incredibilmente alto e, sul finire di tempo con Riccardi che sugli sviluppi di un corner trova Lewandowski pronto ad opporsi sulla linea col piede destro. Il Teramo recrimina per un mani di Martinelli sul cross di Diakite ma il difensore giallorosso aveva il braccio dietro la schiena e l'arbitro fa proseguire.

Nella ripresa il Teramo sembra affrontare il terreno di gioco meglio rispetto ai giallorossi ma dopo una conclusione di Piacentini è il Catanzaro a ritrovarsi e a giocare in scioltezza. La rete vincente arriva al 27’ con Carlini che trova il quarto centro stagionale. L’attaccante, ricevuta palla dal fondo da Di Massimo, ha il tempo di addomesticarla e liberare un destro potente che sblocca il risultato. A questo punto il Catanzaro gioca sul velluto e per poco non trova il raddoppio con Curiale (messo sempre in azione da Di Massimo) la cui conclusione viene neutralizzata dal portiere. Nel finale è il Teramo a manovrare, ci prova ma non crea pericoli. Per il Catanzaro tre punti che confermano il trend positivo inaugurato domenica scora ad Avellino.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-TERAMO 1-0

MARCATORE: 27' st Carlini (C).

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Risolo, (46’ st Baldassin sv) Contessa (46’ st Pinna); Carlini (38’ Corapi); Evacuo 6 (19’ st Curiale 6,5) Di Massimo 6,5 (38’ sv Di Piazza). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Evan’S, Altobelli, Garufo. Allenatore: Calabro.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari (44’ st Di Francesco), Mungo, Costa Ferreira (25’ st Cappa); Pinzauti (10’ st Bunino). A disposizione: Valentini, Trasciani, Soprano, Minelli, Celentano, Birligea, Di Matteo. Allenatore: Paci.

ARBITRO: Acanfora di Castellammare.

Assistenti arbitrali: Somma-D’Apice.

Quarto ufficiale: Grasso.

AMMONITI: Carlini (C), Fazio (C), Paci (T), Casoli (C).

NOTE: Angoli: 3-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 3’.

