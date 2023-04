Di Napoli e Vivarini: le strategie per vincere le rispettive partite di calcio

GIUGLIANO 02 APR. - Giugliano. Le parole del nostro allenatore Raffaele Di Napoli, che ha così prese stato la sfida di domani contro l'US Catanzaro 1929: "Siamo sereni. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità della mia squadra. Tutto quello che i ragazzi hanno conquistato l'hanno fatto attraverso il lavoro quotidiano, il sacrifico e l'umiltà. Sono e siamo orgogliosi di questi 43 punti ottenuti sempre in trasferta per tutto l'anno. E' stata una settimana di lavoro ottima, tranquilla ma piena di determinazione. Lavoriamo per ottenere la matematica salvezza e provare a guardare più in alto in classifica. Siamo ambiziosi".

L'allenatore ha poi continuato: "Abbiamo recuperato un po' tutti. Non ci sarà Iglio, però per il resto ci siamo. Il Catanzaro non ha bisogno di presentazioni. Gli vanno fatti i complimenti per il percorso fatto e l'obiettivo ottenuto. Sicuramente avranno voglia di continuare in questo strepitoso cammino e battere record. Noi cercheremo di fare la nostra gara, saranno importanti le motivazioni e noi ne abbiamo tantissime a questo punto del percorso, dobbiamo farci trovare pronti per chiudere questo cerchio".





Catanzaro. “La settimana è trascorsa senza problemi, abbiamo lavorato con serenità. Come sempre abbiamo messo in evidenza le cose che contro il Pescara potevamo far meglio, ma è normale che una volta raggiunto l’obiettivo cali un po’ la tensione di una squadra che ha meritato tanto”. Così il tecnico delle Aquile Vincenzo Vivarini alla vigilia della sfida del Partenio contro il Giugliano. “Una partita che come tutte ha le sue insidie – prosegue – noi abbiamo lavorato sotto l’aspetto della motivazione e sulle cose da fare in campo.

Troviamo una squadra che ha voglia di fare punti, che lotterà con una motivazione diversa dalla nostra”. Così come nella gara d’andata, Vivarini si aspetta un avversario che “farà grande attenzione alla fase difensiva e lotterà su tutti i palloni. Faranno le cose che sono bravi a fare, noi dovremo essere bravi a sbloccare la partita e a non subire ripartenze”.

Nel gruppo stanno tutti bene, probabili delle variazioni nella formazione iniziale: “C’è qualcuno che deve tirare un po’ il fiato, qualcuno che si è allenato meglio di altri. E poi ci sono molti calciatori che hanno meritato di partire dall’inizio. Qualcosa cambieremo”, conclude il tecnico giallorosso.