Calcio Champions League. Inter-Viktoria Plzen 4-0. Il video commento post-partita del tecnico Inzaghi

Traguardo importantissimo per l'Inter, che ha strappato il pass per gli ottavi con un turno di anticipo vincendo 4-0 contro il Viktoria Plzen davanti ai propri tifosi. Al termine del match, la soddisfazione di Mister Simone Inzaghi:

"Sono felice per i miei giocatori, per la società, per questi tifosi meravigliosi. Sapevamo che era un girone difficilissimo, c’era la speranza, volevamo fare un girone alla grande, poi siamo andati al di là delle aspettative. Bisogna fare un grande applauso a questi giocatori. Certo sono soddisfatto, per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e l’abbiamo fatto, abbiamo giocato il match contro il Bayern, poi il doppio confronto con il Barcellona che ci ha dato tanta autostima e siamo contenti per noi, per la società, per i tifosi, è una serata che rimarrà. Calhanoglu? È un giocatore che dà qualità e quantità e sta crescendo tanto. Giocando ogni 3 giorni ho bisogno di tutti, questa sera è tornato in campo Lukaku, poi Gagliardini, a giorni cercheremo di inserire Brozovic, sono giocatori che ci sono mancati tanto, in un periodo di partite ravvicinate serve tutta la squadra. Queste partite non sono scontate, ma la squadra è andata in campo con grande maturità. Non potevamo lasciarci scappare questa opportunità. In campionato dobbiamo recuperare, davanti stanno tenendo ritmi altissimi. Abbiamo recuperato giocatori importanti, cercheremo di ridurre il gap".

Steven Zhang la "Vittoria frutto del lavoro di tutti" Inter per 4-0 sul Viktoria Plzen ha permesso alla squadra nerazzurra di strappare il pass per gli ottavi di finale della Champions League con un turno d'anticipo. Per il secondo anno consecutivo dunque l'Inter approda alla fase a eliminazione della massima competizione europea. Il Presidente dell'Inter Steven Zhang, presente a San Siro nel giorno del suo quarto anniversario alla guida del Club, ha commentato così il traguardo raggiunto dalla squadra ai microfoni di Sky Sport. "La vittoria di questa sera è frutto del duro lavoro dell'allenatore, dei giocatori e di tutta la società. Da anni lavoriamo per il bene del club, per migliorarlo e farlo crescere. Abbiamo un allenatore tra i top in Europa, è resiliente, ha la caratteristica di saper affrontare le difficoltà e di superarle. Avevamo un girone davvero difficile ma abbiamo dimostrato la qualità di questa squadra e di questo gruppo". "Oggi siamo qui, di nuovo agli ottavi di Champions League, con tre trofei in bacheca nelle ultime due stagioni. Sei anni fa nessuno poteva immaginare che saremmo potuti essere qui. Lavoriamo per questo, per vincere. La nostra è una costante spinta verso il meglio. Ogni estate cerchiamo di migliorare la rosa, anche quest'anno lo abbiamo fatto. Tutti desiderano il meglio per l'Inter, i tifosi per primi. Le scelte che abbiamo fatto fino a oggi sono quelle giuste, sono i risultati a dimostrarlo. Ogni anno cresciamo, miglioriamo, non ci accontentiamo. Siamo una squadra vincente dentro e fuori dal campo". "Skriniar? Lo conosciamo tutti molto bene, è un giocatore incredibile. Lui sa quanto io ci tenga al fatto che rimanga in questa squadra, sono molto fiducioso del fatto che rimarrà in nerazzurro. Devo dire che il nostro club è spesso al centro di speculazioni, ma pensiamo solo a noi stessi. Non sto parlando con possibili investitori e il club non è in vendita. Noi siamo concentrati e lavoriamo per vincere, tutti insieme". "Dedico la vittoria di questa sera e il passaggio del turno ai tifosi dell'Inter: se lo meritano, ci sostengono. A volte ci criticano, ma lo fanno perché hanno a cuore l'Inter, come noi. Il mio pensiero va anche a tutte le persone che lavorano per il Club e alla mia famiglia, che mi sostiene sempre. Questa serata ricompensa tutti".







Champions: 4-0 al Viktoria Plzen, Inter agli ottavi

Mkhitaryan e doppietta Dezko, poi entra Lukaku e sigla il poker

L'Inter si è qualificato agli ottavi di finale della Champions League, con un turno di anticipo.

I nerazzurri, nella quinta giornata del girone C, hanno battuto il Viktoria Plzen 4-0, garantendosi il pass per la prossima fase.

Contro i cechi, ancora a zero punti in classifica, i nerazzurri sono andati a segno nel primo tempo con Mkhitaryan e Dzeko, col serbo che si è ripetuto nella ripresa. Ovazioni nel finale per l'ingresso in campo di Lukaku, vicino al pieno recupero dopo il lungo stop per infortunio tanto da segnare la rete del 4-0 definitivo.

Il risultato di San Siro significa l'eliminazione del Barcellona, che giocherà tra poco con il Bayern Monaco ma è già certo del terzo posto che prevede la retrocessione in Europa League. (Ansa).