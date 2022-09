Calcio: Cosmi, contro la Roma giocare per la dignità. 'Mourinho? È un bene per sport'

Calcio: Cosmi, contro la Roma giocare per la dignità. 'Mourinho? E' un bene per tutto il nostro sport'

CROTONE, 07 MAG - "C'è un pizzico di delusione perché il nostro destino già lo conosciamo ma poi ti ritrovi a giocare contro squadre importanti e in uno stadio di assoluto blasone, quindi le motivazioni verranno da solo. Mi interessa che vada in campo un Crotone con testa e voglia giusta e col privilegio di giocare in uno stadio prestigioso come l'Olimpico". Così Serse Cosmi prova a spiegare con quale spirito il Crotone, già retrocesso in Serie B, affronterà domenica la Roma.



Cosmi può contare sull'intero organico a disposizione tranne Di Carmine. Non ci saranno sorprese come quelle di schierare i calciatori più giovani in rosa: "I giocatori che alleno - dice il tecnico del Crotone - sono tutti uguali, a prescindere se sono nostri, o parzialmente nostri o prestiti. Le scelte che faccio vanno in funzione di quello che vedo durante gli allenamenti.



E contro la Roma proseguirò su questa linea". Probabile comunque un turn over visti i tre impegni in una settimana (giovedì il Crotone sarò impegnato nel posticipo del turno infrasettimanale contro il Verona allo stadio Scida e poi domenica 16 maggio al Santa Colomba contro il Benevento).



Ma l'attualità è la Roma, reduce della delusione europea ma con un ambiente entusiasta per l'arrivo di Mourinho: "Non so che Roma aspettarmi - racconta Cosmi - Potrei invertire la domanda, perché la situazione è simile tra le due squadre. Sarà una partita dove non c'è niente da giocare, se non la dignità. Sono frustrato, il mio stato d'animo sarebbe di giocare queste quattro partite dando tutto. Credo sia l'unica motivazione possibile.



Mourinho alla Roma? Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, una persona che sa catturare su di sé tanta attenzione, una persona non banale, che suscita comunque sia sempre tanta curiosità, tanta attenzione. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poiché mancano personaggi con la sua caratura".