Calcio, Crotone-Gelbison 1-1, i Cilentani sfiorano il colpaccio, il commento post-partita del tecnico. (Highlights-video)

Calcio, Crotone-Gelbison 1-1, i RossoBlu, sprecano il vantaggio numerico

CROTONE, 11 DIC. - Cilentani raggiunti dopo esser andati in vantaggio contro la seconda in classifica Gelbison sfiora il colpo in casa della seconda in classifica: contro il Crotone finisce 1-1. Rossoblu tornano dalla trasferta in Calabria con un ottimo punto, visto il finale di partita giocato in dieci per l'espulsione per somma di gialli di Cargnelutti. Dopo un primo tempo di equilibrio gli ospiti passano in vantaggio con Fornito al 52'. I padroni di casa reagiscono e trovano il pari con Chirico al 71'. Il finale di partita in inferiorità numerica costringe la Gelbison a chiudersi dietro per evitare di subire la rimonta. Il pareggio odierno lancia la Gelbison in zona play off a 23 punti.

Tabellino

CROTONE: Dini A., Awua T. (dal 1′ st Pannitteri O.), Bernardotto G. (dal 16′ st Gomez G.), Calapai L. (dal 42′ st Tumminello M.), Carraro M., Chirico C., Golemic V., Kargbo A. (dal 1′ st Tribuzzi A.), Mogos V., Papini F., Petriccione J.. A disposizione: Branduani P., Gattuso F., Bove D., Crialese C., Giannotti P., Giron M., Gomez G., Panico G., Pannitteri O., Rojas L., Tribuzzi A., Tumminello M., Vitale M.

GELBISON: D’Agostino B., Cargnelutti R., De Sena C. (dal 35′ st Marong B.), Foresta G. (dal 27′ st Graziani V.), Fornito G. (dal 43′ st Savini G.), Gilli M., Loreto C., Nunziante C., Onda A. (dal 35′ st Papa S.), Sane A. (dal 27′ st Kyeremateng N.), Uliano F.. A disposizione: Vitale S., Citarella F., Faella A., Graziani V., Kyeremateng N., Marong B., Mesisca G., Paoloni F., Papa S., Savini G.

Reti: al 26′ st Chirico C. (Crotone) al 7′ st Fornito G. (Gelbison) .

Ammonizioni: al 43′ pt Mogos V. (Crotone) al 14′ pt Cargnelutti R. (Gelbison).

Espulsioni: al 32′ st Cargnelutti R. (Gelbison).

