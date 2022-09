Calcio: Crotone, ingaggiati Riviere e 18enne cileno Zamora

CROTONE, 11 SET - Il Crotone ha ingaggiato l'attaccante Emmanuel Rivière che l'anno scorso ha militato con il Cosenza segnando 13 gol. Trenta anni, con doppia nazionalità, Martinica e Francia, Rivière vanta esperienze nei massimi campionati di Spagna, Inghilterra e Francia, oltre ad essersi messo in mostra nella serie B italiana con la maglia del Cosenza.

Il giocatore ha sottoscritto un accordo biennale. Il Crotone ha anche portato in rossoblu il centrocampista cileno diciottenne Luis Rojas Zamora che si messo in evidenza nel campionato "Sudamericano" Under 17 e nel "Mondiale" della medesima categoria. Roijas ha firmato un contratto di 4 anni.