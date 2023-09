Calcio. Crotone sconfitto dalla Virtus Francavilla 3-1: Zauli analizza la partita (Gli Highlights Video)

Calcio. Crotone Sconfitto dalla Virtus Francavilla: Zauli analizza la partita e Pondera sulle Ammonizioni di Gigliotti

Nel post-gara tra Virtus Francavilla e Crotone, il mister Zauli ha commentato il risultato e la prestazione della sua squadra. La partita è stata caratterizzata da episodi decisivi, e il mister ha sottolineato che nessuna squadra ha dominato l'altra. Ha evidenziato che il risultato è stato influenzato dagli episodi e che la sua squadra se ne va rammaricata. Ha anche parlato dell'ammonizione del capitano Gigliotti, affermando che la seconda ammonizione è stata ingenua ma che non vuole trovare un colpevole. La squadra cerca di migliorarsi e cercare di fare le migliori partite possibili.

Un giornalista ha chiesto al mister cosa Gigliotti gli avesse detto riguardo alle ammonizioni, e Zauli ha spiegato che l'arbitro aveva ammonito il capitano dopo il gol subito, e la seconda ammonizione è stata data per un fallo di gioco con l'uomo di spalle. Ha notato la severità dell'arbitro considerando che era già ammonito, ma ha anche riconosciuto che la partita è diventata più difficile dopo l'espulsione.

Un altro giornalista ha sollevato il problema dell'incapacità della squadra di essere pericolosa in attacco, notando che il resto sembrava poco incisivo. Zauli ha risposto che non c'erano state molte occasioni da gol in generale e che la partita è stata difficile su un campo in cui non sono abituati a giocare. Ha ammesso che devono migliorare, soprattutto in attacco.

Infine, un giornalista ha sottolineato il numero di gol subiti nelle prime tre giornate e ha chiesto chi dovesse essere incolpato. Zauli ha affermato che non cerca un colpevole, ma è consapevole che tre gol subiti in due partite non è accettabile per una squadra come la sua e che devono lavorare per correggere questa situazione.

Virtus Francavilla - Crotone 3-1 - Gli Highlights



Virtus Francavilla Calcio-Crotone 3-1

Reti: 26’pt Giovinco, 6’st Fornito, 42’st Polidori (VF) 39’pt Gigliotti (CR)

Virtus Francavilla Calcio: Forte, Gavazzi (8’pt De Marino), Monteagudo, Biondi (31’st Izzillo), Di Marco, Artistico (31’st Polidori), Nicoli, Macca, Accardi, Fornito (17’st Risolo), Giovinco (17’st Zuppel). A disp: Carretta, Lucatelli, Carella, Lo Duca, Serio, Yakubiv, Enyan, Fekete, Latagliata. All. Villa

Crotone: Dini, Giron (27’st Crialese), Gigliotti, Felippe (15’st D’Errico), Gomez (27’st D’Ursi), Petriccione, Loiacono, Tribuzzi, Leo, Vitale (38’st Rojas), Vuthaj (27’st Tumminello). A disp: Lucano, D’Alterio, Papini, Di Stefano, Bruzzaniti, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Pannitteri. All. Zauli

Arbitro: Sig. Domenico Mirabella di Napoli (Mattia Regattieri di Finale Emilia-Andrea Zezza di Ostia Lido-Alessandro Colelli di Ostia Lido)

Note: Ammoniti: Biondi, Artistico, Monteagudo, Fornito, Zuppel, Polidori (VF) Gigliotti, D’Errico (CR) Espulsi: Gigliotti (CR)

Recupero: 2’pt, 6’st