Calcio: Crotone-Udinese notiziario

CROTONE, 15 APR - Notiziario di Crotine-Udinese.

CROTONE: BENALI OUT, TORNA PEDRO PEREIRA. Non sono stati giorni facili per il Crotone che dopo la sconfitta subita in rimonta dallo Spezia è praticamente con un piede in Serie B. In vista della gara contro l'Udinese di sabato allo stadio Ezio Scida, Cosmi non potrà disporre di Benali, infortunatosi dopo pochi minuti nella gara di sabato scorso.

Torna disponibile Pedro Pereira come esterno, un rientro che potrebbe permettere a Molina di tornare a giocare nel suo ruolo da interno di centrocampo.

Completamente recuperati Messias ed Ounas. In attacco Cosmi si affiderà ancora a Simy forte dei suoi 16 gol in campionato, poco sotto a campioni come Ronaldo e Lukaku.

UDINESE: GOTTI RECUPERA NUYTINCK. Termina domani, prima della partenza per Crotone, il ritiro punitivo imposto dalla società a giocatori e staff dell'Udinese, reduce da tre sconfitte consecutive e da un punto nell'ultimo mese. Gotti recupera Nuytinck in difesa: ai suoi lati agiranno Bonifazi e Samir, con Becao sacrificato. Anche a centrocampo ci saranno novità: Arslan dovrebbe agire da centrale avvicendando Walace, con Pereyra e De Paul a fare gioco e possibilmente gol, vista la sterilità degli attaccanti. Sulle fasce ancora fiducia per Molina e Stryger Larsen.

In avanti, Llorente favorito su Okaka, con Nestorovski che potrebbe avere una chance. Deulofeu si è operato al menisco e la sua stagione è già finita. Si è rivisto in campo anche Jajalo, infortunato da fine novembre: anche per lui rientro previsto per il prossimo campionato.