Calcio. Derby di Calabria. Catanzaro-Reggina 0-1, decisivo Rivas nella ripresa con highlights

CATANZARO, 26 FEB - Il derby di Calabria è della Reggina che piazza la zampata vincente nella ripresa di una gara sempre incerta e giocata bene da entrambe le squadre. Nel gelo del “Ceravolo” sferzato dal vento e, nel secondo tempo, anche dalla pioggia, il Catanzaro viene superato col minimo risultato da una Reggina in formato capolista dando prova di forza e temperamento in ogni frangente. In avvio sono i giallorossi a rendersi più pericolosi con Bianchimano (14’), dopo qualche minuto risponde timidamente Garufo con un diagonale dalla destra che si perde sul fondo. Altre emozioni nel finale di tempo. Prima un sinistro di Giannone che termina alto, quindi una girata di Martinelli sugli sviluppi di un corner ed infine il destro di Kanoute che supera Blondett ma poi trova Guarna pronto alla parata.

Nella ripresa parte meglio il Catanzaro che dopo 50’’ prova il tiro con Bianchimano. La punizione di Giannone al 6’ trova Celiento in ritardo ed in fuorigioco. Toscano cambia alcune pedine e cambia la partita. Al 13’ Reginaldo, impegna Bleve e tre minuti dopo arriva la rete decisiva grazie a Rivas che segue l’azione e, sul secondo palo, capitalizza il delizioso assist di Doumbia. Il Catanzaro accusa il colpo ma si tiene in partita fino al termine quando coglie un palo, di testa, con Carlini da pochi passi, ma il legno dice di no al Catanzaro e si ad una Reggina che conquista i tre punti al “Ceravolo” ipotecando la serie B.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-REGGINA 0-1

MARCATORE: 16' st Rivas (R).

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, Corapi, De Risio, Contessa (25’ st Iuliano); Giannone, Bianchimano (22’ st Di Piazza), Kanoute (15’ st Carlini). A disposizione: Mittica, Nicoletti, Pinna, Quaranta, Urso, Novello, Statella, Bayeye. Allenatore: Auteri.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Sounas (9’ st Nielsen), De Rose (44’ st De Francesco), Rubin (1’ st Liotti); Rivas; Denis (9’ st Doumbia), Reginaldo (28’ st Sarao). A disposizione:Farroni, Marchi, Bellomo, Rolando, Paolucci, Gasparetto. Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

Assistenti arbitrali: Cataldo-Ceccon.

AMMONITI: De Rose (R), De Risio (C), Giannone (C), Rivas (R), Blondett (R), Garufo (R), Sarao (R).

NOTE: Spettatori 6678 (4218 paganti), incasso 64.131 euro. Angoli: 5-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 4’.

Il post partita di Catanzaro - Reggina

