Calcio Elite League: Under 20 – Italia-Polonia 1-0. Il Ceravolo si tinge d'azzurro. Commento post-gara (Highlights)

CATANZARO, 13 OTT. - Il grande entusiasmo di Catanzaro che si è tinta d’azzurro per ospitare la Nazionale Under 20, ha spinto i ragazzi del ct Bollini alla vittoria contro i pari età polacchi, che si isolano al primo posto nel torneo Elite League. Il primo tempo è un monologo tricolore che inizia con l’affondo (10’) del talento del Catanzaro Luca D’Andrea che arriva alla conclusione, radente, che termina di poco a lato. Passa un po’ di tempo prima di annotare altre conclusioni: al 25’ Hasa colpisce a botta sicura di testa ma Kikolski si è oppone alla grande e ancora Hasa al 28’, in azione personale sulla sinistra, arriva sul fondo in area ma perde l’attimo giusto concludendo sul fondo.

Al 36’ Pagano schiaccia di testa sul cross proveniente dalla destra ma la palla termina alta. Al 40’ gli azzurri fanno le prove della rete con Montevago che di testa impegna severamente Kikolski che si rifugia in corner. Sugli esiti del calcio dalla bandierina Terracciano di testa trova lo spiraglio giusto per la gioia degli ottomila del Ceravolo che esplode di gioia. La Polonia prova a rimettersi immediatamente in partita cercando, senza fortuna, conclusioni con Borowski e Fornalczyk. Il tempo si conclude con la punizione di D’Andrea, su tocco di Amatucci, che termina alta.

Polonia con tre novità in campo nella ripresa. Immediatamente in avanti gli ospiti che ci provano nei primissimi minuti col neo entrato Wojtowicz e con un colpo di testa di Majchrzak che impegna severamente Palmisani. L’Italia prende piano piano le misure senza scomporsi. All’11, Fornalczyk cerca col destro il diagonale ma Palmisani è attento e si distende alla sua sinistra concedendo solo un angolo. Le sostituzioni tengono alti i ritmi ma di occasioni rete nitide se ne vedono poche e la gara termina col minimo risultato maturato a favore dell’Italia a fine primo tempo in un pomeriggio che avvicina al calcio tantissimi ragazzi.

Analisi post-gara: Tecnico Bollini e Luca D'Andrea su strategie e prospettive per il calcio giovanile italiano

Nel recente match tra l'Under20 Italia e la Polonia, l'atmosfera era elettrizzante. Il tecnico Bollini e il talentuoso giocatore Luca D'Andrea hanno condiviso le loro opinioni sulla partita e sul futuro della squadra azzurra.

L'allenatore Bollini ha iniziato la conferenza post-gara esprimendo la sua gratitudine al pubblico presente. Ha sottolineato l'importanza del sostegno dei tifosi e l'orgoglio di indossare la maglia azzurra. Bollini ha elogiato la squadra per l'ottimo primo tempo, anche se avrebbero potuto ottenere un vantaggio maggiore. Nel secondo tempo, hanno gestito la partita con abilità, ma ha anche riconosciuto la qualità dell'avversario, la Polonia, che finora aveva ottenuto risultati significativi nel torneo Elite.

Quando gli è stato chiesto delle prospettive future per la squadra, Bollini ha enfatizzato che i risultati sono importanti, ma l'obiettivo principale è sviluppare una filosofia di gioco. Vuole che ogni giocatore che entra in campo sia un valore aggiunto. La sua gestione prevede di far giocare tutti i ragazzi e far loro guadagnare esperienza internazionale.

Luca D'Andrea, uno dei protagonisti della partita, ha parlato della sua soddisfazione per aver giocato dall'inizio. Ha dichiarato di essere sempre disponibile per la squadra e il mister, e che le sue qualità emergono gradualmente. Ha espresso gratitudine per il sostegno dei tifosi e ha parlato dei suoi obiettivi di migliorare e adattarsi alla squadra.

La conferenza ha toccato anche il calcio italiano e le speranze di riprendersi le posizioni di vertice. Bollini ha sottolineato il lavoro incessante nel Club Italia per far crescere le nazionali giovanili, nonostante le sfide legate alla concorrenza degli stranieri nel campionato italiano. Ha evidenziato la motivazione dei giovani giocatori e la determinazione a superare le difficoltà.

Inoltre, Bollini ha menzionato il contributo di Beccalossi, un ex calciatore con una visione di gioco e una tecnica straordinarie, che ora lavora con la squadra per sviluppare tali abilità nei giovani talenti.

In conclusione, l'Under20 Italia ha dimostrato di avere talento e determinazione, e il suo futuro sembra promettente. La speranza di ritornare ai vertici del calcio italiano è viva, e con l'impegno degli allenatori, dei giovani giocatori e dei tifosi appassionati, questo sogno potrebbe diventare realtà.

Carlo Talarico

Il tabellino:

ITALIA-POLONIA 1-0

MARCATORE: 41’ pt Terracciano (I).

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Missori, Dellavalle, Fontanarosa (48’ st Bonfanti), Angori; Terracciano (34’ st Regonesi), Amatucci (48’ st Faticanti), Pagano (18’ st Turco); D’Andrea (18’ st Ignacchiti), Montevago (34’ st Pisilli), Hasa (49’ st Accornero). A disp.: Bagnolini, Corazza, Comuzzo, Raimondo. All.: Bollini.

POLONIA (3-4-1-2): Kikolski; Misiak (42’ st Sochan), Matyjewicz, Polak; Borowski (1’ st Machowski), Neugebauer (28’ st Koton), Kozubal (42’ st Baranowicz), Blachewicz (1’ st Biedrzycki); Duda (1’ st Wojtowicz); Majchrzak (28’ st Kirejczyk), Fornalczyk (45’ st Goncalves). A disp.: Zych. All.: Stepinski.

ARBITRO: Santoro di Messina.

Guardalinee: Vigile e Longo.

Quarto uomo: Cosso.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Pagano (I), D’Andrea (I), Machowski (C), Fornalczyk (P).

NOTE: spettatori 8033. Angoli: 6-5 per la Polonia. Recupero: pt 2’, st 4’.





