Calcio: Ghirelli, soddisfatti per Cassa integrazione a club Serie C. 'Boccata d'ossigeno per continuare a svolgere ruolo sociale'

ROMA, 13 MAG - "Siamo soddisfatti che i club di #Serie C possano accedere alla Cassa integrazione in deroga. Una misura del decreto rilancio anticipata dal ministro @vinspadafora. Una boccata d'ossigeno per continuare a svolgere un prezioso ruolo sociale".



Con un post pubblicato sull'account ufficiale della Lega Pro su Twitter, Francesco Ghirelli, presidente della Serie C commenta favorevolmente la decisione del Governo di concedere la Cassa integrazione anche ai lavoratori dei club di Serie C.