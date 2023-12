Calcio. I calciatori del Crotone fanno storia: la rivoluzionaria decisione di "salvare" mister Zauli. Video

Un atto di responsabilità collettiva cambia il corso degli eventi e mette in discussione le dinamiche tradizionali del calcio italiano

CROTONE 16 OTT. - , - In una mossa senza precedenti, i calciatori del Crotone hanno preso una decisione che ha scosso il mondo del calcio italiano. Stamattina, una piccola delegazione di giocatori si è avvicinata al direttore sportivo Vrenna, chiedendo la revoca dell'esonero del loro allenatore, mister Zauli.

Un atto di uomini veri

"Si sono avvicinati a me di loro spontanea volontà e mi hanno detto che si assumono le proprie colpe come uomini," ha dichiarato Vrenna in una conferenza stampa. "Non è una cosa costruita, è venuto tutto da loro."

La società ha esausto la pazienza

Vrenna ha aggiunto che la società aveva "esausto la pazienza" e che la decisione di esonerare Zauli era stata presa. Tuttavia, l'intervento dei giocatori ha cambiato tutto. "Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Questa società ha fatto di tutto negli anni, e oggi questi uomini alle mie spalle hanno fatto una cosa che poche volte succede."

Un passo indietro raro

I giocatori sono andati dal presidente della società per chiedere di fare un passo indietro e tenere l'allenatore. "È stato accettato," ha confermato Vrenna. "Oggi ci prendiamo le responsabilità e tocca a noi far vedere con i fatti che abbiamo preso la decisione giusta."

Un gesto non apprezzato?

Tuttavia, Vrenna ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di apprezzamento da parte del pubblico e dei media. "Il gesto che abbiamo fatto sembra che non sia apprezzato da nessuno. Non ho mai visto fare un gesto del genere da una squadra e da un presidente."

In un mondo del calcio dove le decisioni sono spesso prese in modo impulsivo e dove la colpa è rapidamente attribuita, l'atto dei giocatori del Crotone rappresenta un momento di maturità e responsabilità collettiva. Ora, la palla è nel loro campo: dovranno dimostrare sul terreno di gioco che la loro decisione di "salvare" mister Zauli era la scelta giusta da fare.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa del Crotone