Calcio: I Giallorossi pronti a decollare nella Coppa Italia Frecciarossa - Catanzaro vs Foggia! Ecco dove vedere in diretta TV e streaming.

Coppa Italia Frecciarossa, esordio con il Foggia. Partirà ufficialmente sabato 5 agosto la stagione 2023-2024 dell’US Catanzaro, con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa.

Nella gara che aprirà la competizione, le Aquile affronteranno il Foggia.

L’incontro si giocherà sul terreno dello stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, con calcio d’inizio alle ore 18

Dove vedere la Coppa Italia 2023-2024 in diretta tv e streaming

La Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 sarà trasmessa interamente dalle reti Mediaset, come già successo nella scorsa stagione. Due in canali a disposizione per la diretta tv delle partite, Italia 1 e il Canale 20, con le gare che verranno calendarizzate sui due canali di volta in volta. Per lo streaming sarà attivo il servizio gratuito Mediaset Infinity, la visione della Coppa Italia sarà quindi ancora una volta totalmente gratuita.