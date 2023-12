Calcio: il commento post-partita sulla vittoria dell'Inter di Inzaghi a Salisburgo e la qualificazione agli ottavi di Champions

Il tecnico nerazzurro soddisfatto: 'Abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo continuare così'"

L'allenatore dell'Inter commenta il successo sul Salisburgo che vale la qualificazione agli ottavi di Champions: "Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, sono orgoglioso dei ragazzi, sto cambiando tanto e vedo la partecipazione di tutti. Abbiamo fatto 15 gare nel migliore dei modi e ora dobbiamo continuare"

Per la terza volta durante il suo mandato all'Inter, Simone Inzaghi si qualifica alla fase a eliminazione diretta di Champions. Un risultato che inorgoglisce il tecnico nerazzurro: "Chiaramente c'è soddisfazione per questa qualificazione anticipata, era da tanto che non riusciva all'Inter, ci soddisfa tanto, migliora il ranking - dice - Abbiamo fatto una prova importante contro il Salisburgo che è una squadra giovane e corre, abbiamo concesso poco, poi quando sono calati abbiamo creato e siamo riusciti a vincere la partita".

"Orgoglioso dei ragazzi, partecipazione di tutti"

Un'Inter che nonostante la bella stagione disputata lo scorso anno è ripartita con grande voglia e fame: "Io sono orgoglioso di come lavorano i ragazzi, sto cambiando, sto utilizzando tutti e vedo grande partecipazione - dice ancora - Oggi ha esordito Bisseck, l'ho tolto perché era ammonito, poi chi ha iniziato e chi è entrato ha fatto bene, abbiamo fatto 15 gare nel migliore dei modi e dobbiamo continuare". Ora il campionato e poi la sosta: "Abbiamo come obiettivo di vincere le partite e non perdere i giocatori, c'è stato il problema di Pavard, ci manca Cuadrado, speriamo di riaverlo presto, oggi è rientrato Arnautovic, poi valuteremo Dumfries". (Sport.sky)