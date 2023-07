Calcio: Il Lecco rischia l'esclusione dalla Serie B mentre Padova offre una speranza

Il club del presidente Di Nunno si è fatto trovare totalmente impreparato, l'Euganeo è l'unica possibilità ma mancano ancora le firme di Questura e Prefettura

Le ultime ore valide per presentare la domanda di iscrizione sono state frenetiche per il Lecco, con il presidente Paolo Di Nunno attaccato al telefono quasi a "elemosinare" un impianto di gioco, dopo i ripetuti rifiuti incassati da città vicine. L'ultimo "no grazie" è arrivato dal Monza, con il Lecco che solo l'altro ieri si è rivolto al Padova per il salvagente dell'ultimo minuto. Alla richiesta (disperata) di poter avere l'Euganeo per le partite interne in serie B del Lecco, il Padova ha risposto positivamente: sia il club che il Comune hanno dato l'ok, ma di fatto manca il via libera (obbligatorio) di Questura e Prefettura. Ieri in serata, il sindaco di Padova Sergio Giordani, presente alla serata di Premiazione del Cenacolo, ha confermato le voci ammettendo di aver teso la mano al Lecco (insieme al Calcio Padova), ma nei limiti delle proprie facoltà (mancano appunto altre firme decisive).

COSA RISCHIA IL LECCO

Il Lecco rischia di dover rinunciare alla B ritrovata dopo 50 anni proprio per il problema stadio. Non sono ammesse deroghe anche se la promozione è arrivata solo domenica e quindi con due giorni di tempo era molto complicato trovare una soluzione, ma la società avrebbe dovuto pensarci preventivamente. Si è fatta trovare completamente spiazzata e ora rischia di pagare caro questo atteggiamento, forse un po' superficiale. Due possibilità ora: Lecco escluso dalla B (e dalla C, perchè non è stata presentata domanda ovviamente per la Lega Pro) oppure deroga e possibilità al Lecco di sistemare la documentazione per lo stadio Euganeo (con l'ok di Questura e Prefettura soprattutto e poi con un contratto di subaffitto con il Padova). (Fonte Padova sport)