Calcio. Incredibile beffa per il Lecco: rischia la Serie D dopo la promozione in Serie B. Video commento del Mister Luciano Foschi

LECCO, 21 GIUG. - È davvero sorprendente ciò che sta accadendo nelle ultime ore presso il Lecco, squadra di calcio della Serie B. A soli tre giorni di distanza dalla festa per la promozione in Serie B, un traguardo che mancava da ben 50 anni, la squadra lombarda si trova ad affrontare una situazione inaspettata e spiacevole che potrebbe vanificare tutti i suoi sforzi, aggiungendo un colpo di scena incredibile.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Lecco non ha ancora ottenuto l'autorizzazione per partecipare al prossimo campionato di Serie B a causa del proprio stadio. Nel frattempo, la squadra non ha nemmeno presentato la domanda di iscrizione alla Serie C. Questo significa che, in caso di esclusione dalla Serie B, il Lecco rischia di dover ripartire direttamente dalla Serie D, mentre il Brescia è il principale candidato per essere ripescato al suo posto.

Questa situazione ha portato a un'atmosfera di delusione e frustrazione all'interno del Lecco, con molti che descrivono l'intero percorso come una "montagna russa". La squadra si trova di fronte a una situazione complicata e dovrà affrontare tutte le conseguenze che ne derivano.