Calcio, la Pino Donato Taverna a un passo dalla Promozione: è finale contro il Taurianova

TAVERNA – Un sogno che prende sempre più forma. La Pino Donato Taverna, squadra presilana guidata dal presidente Frustaci e dal direttore sportivo Macario, continua a stupire e, dopo un cammino straordinario nei playoff, è a un passo dalla storica promozione nel campionato di Promozione calabrese.

Dopo aver espugnato il campo del Soverato con un convincente due a uno, i ragazzi di mister Pisano hanno compiuto un'altra impresa, superando per uno a zero la Promosport Lamezia in trasferta. Due vittorie di carattere, cuore e determinazione che consegnano al Taverna l’accesso alla finalissima regionale contro il Taurianova Academy, vincitore dei playoff del girone D di Prima Categoria.

La partita decisiva è in programma domenica trentuno maggio, in campo neutro con sede ancora da definire. In palio c’è l’accesso al prossimo campionato di Promozione.

A decidere l’incontro di Lamezia è stato Cariati, autore del gol vittoria e protagonista di una prestazione maiuscola insieme a tutta la squadra. Il gruppo ha mostrato maturità tattica e grande spirito di sacrificio, dimostrando il proprio valore tecnico e umano.

Dopo il triplice fischio, esplode la gioia tra i giocatori in maglia rossa. L’entusiasmo è stato immortalato in una foto che racconta meglio di ogni parola la coesione e la felicità del gruppo. La vittoria è stata dedicata a Pino, Mattia e Giorgia, come scritto dalla società in un commovente messaggio sui social.

È il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, un cammino che ha portato questa squadra ad appena un passo da un traguardo che sembrava lontano. Ora tutto è possibile.