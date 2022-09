Calcio: Locatelli, "Napoli, Milan, Inter ok ma Juve in ripresa". Allegri sa cosa va fatto, essere bianconero è coronamento sogno

FIRENZE, 08 OTT - ''Il Napoli è partito molto bene, anche l'Inter campione in carica sta facendo ottime cose come pure il Milan. E' un campionato equilibrato ed è bello così''.



Lo ha detto Manuel Locatelli commentando le prime sette giornate di Serie A che vedono i partenopei in testa ancora a punteggio pieno, con ben 10 punti in più al momento rispetto alla Juventus.



''Noi non siamo partiti benissimo però siamo in ripresa, il nostro allenatore sa quel che dobbiamo fare - ha proseguito il centrocampista della squadra bianconera e della Nazionale - Per quanto mi riguarda arrivare alla Juve è stato il coronamento di un sogno e l'inizio di un nuovo percorso, l'ho cercata tanto in estate, volevo solo questo club.



Mi sono inserito in fretta? Ho sempre pensato che la testa conta più di tutto in questo lavoro, se uno sta bene mentalmente gli riesce tutto più facilmente. Io poi mi sento più maturo rispetto a qualche anno fa, cerco di 'rubare' qualche segreto ai compagni più esperti e l'Europeo mi ha aiutato ad affrontare sfide di un certo livello''.