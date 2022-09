Calcio-Mercato: da Dybala a Eriksen, è l'ora delle scelte. Movimenti fra le big di A: Inter su Paredes, Roma cerca portiere

ROMA, 27 DIC - Da Dybala a Eriksen, è un mercato di nodi da sciogliere quello che si prepara per la finestra invernale. L'arrivo di Mauricio POCHETTINO sulla panchina del PSG - al posto dell'esonerato TUCHEL - rappresenta un vero e proprio assist per l'Inter, ma soprattutto per Christian ERIKSEN, in uscita dal club nerazzurro.



Il regista danese, che è un pupillo del tecnico argentino dai tempi del Tottenham, a questo punto, sembra destinato a prendere la strada che porta verso la Tour Eiffel, dove potrebbe approdare nientemeno che Leo MESSI. PAREDES può essere la pedina di scambio (di prestiti) con il danese dell'Inter. Sul fronte Juve da risolvere il nodo DYBALA, rimasto in panchina per tutta la durata della partita contro la Fiorentina: appare un chiaro segnale. Il fantasista argentino deve risolvere la questione legata al rinnovo del contratto, in scadenza 2022, ma soprattutto i dubbi sul proprio futuro.



Potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a ICARDI, ai margini del progetto del PSG, che Leonardo valuta non meno di 50 milioni. Alla Juve serve un attaccante e LLORENTE, non utilizzato dal Napoli, malgrado i suoi 35 anni, potrebbe fare al caso suo. Si tratterebbe di un cavallo di ritorno. Il contratto di Simone INZAGHI è sempre un rebus in casa Lazio, ma la situazione è in continuo divenire. CAICEDO potrebbe partire, per trovare più spazio, ma solo l'estate prossima.



Da una romana all'altra. Il futuro di KLUIVERT resta incerto: in Bundesliga non riesce a trovare spazio e a Roma si parla del ritorno di EL SHAARAWY. L'oggetto del desiderio del club giallorosso resta MILIK, che piace anche alla Juve, alla Fiorentina e al Newcastle.



La corsa verso lo statunitense Bryan REYNOLDS sembra segnata, con la Juve in pole: la Roma, con ogni probabilità, dovrà cedere all'offerta presentata dalla Juve pari a 9,2 milioni di dollari. Intanto, sempre a proposito di Juve, al club bianconero si sarebbe offerto il tedesco di origine turca Mesut OZIL.



La Roma punta su SIRIGU per chiudere la porta. Lo Spezia deve blindare la sorpresa N'ZOLA (già sette reti quest'anno) che nella scorsa estate è arrivato dal Trapani a parametro zero, firmando un triennale. Sarebbero arrivati sondaggi dalla Premier League, in particolare il West Ham avrebbe preso informazioni sul giocatore. In partenza il bulgaro GALABINOV; piace molto il giocatore del Torino, Simone EDERA, esterno destro.



Il Bologna va a caccia di un attaccante, ma non solo: la squadra di Sinisa Mihajlovic punta su Nicolas NKOULOU del Torino, che non sembra rientrare nei piani di Giampaolo. La Fiorentina punta, invece, a sfoltire l'organico: sul piede di partenza EYSSERIC, SAPONARA, MONTIEL e uno fra LIROLA, DUNCAN o KOUAME'. CUTRONE sembra destinato a rientrare al Wolverhampton, da dove ripartirà di sicuro per trasferirsi probabilmente a Benevento. In arrivo a Firenze il giovane MALEH dal Venezia.