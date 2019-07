Calcio: Messi sospeso da prime qualifiche mondiali e multato

ASUNCION, 24 LUGLIO - Lionel Messi è stato sospeso dalle prime qualificazione dell'Argentina per i Mondiali del 2022 e multato per 1.500 dollari dall'organo di governo del calcio sudamericano, il Conmebol. Le qualifiche sudamericane iniziano a marzo. L'organizzazione ha motivato la propria decisione per il cartellino rosso rimediato da Messi durante la partita dell'Argentina con il Cile, vinta per 2-1 dalla squadra di Messi, e disputatasi il 6 luglio scorso per assegnare la terza posizione della Coppa America.

Messi è stato espulso al 37mo minuto dopo un litigio con il cileno Gary Medel, anch'egli sanzionato con un cartellino rosso. La decisione non menziona, invece, gli attacchi di Messi contro l'organizzazione della Coppa America: il fuoriclasse aveva dichiarato che c'è stata corruzione nel torneo, che "doveva essere vinto dal Brasile". Messi in seguito

Fonte immagine (video gazzetta)