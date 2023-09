Calcio. Mister Zauli anteprima Benevento-Crotone: rivalità, strategia e l'anima della squadra. Video

Zauli in conferenza: la battaglia di Crotone vs Benevento - tattiche, formazione e l'importanza del tifo

Conferenza stampa con il tecnico Zauli alla vigilia dell'incontro tra Benevento e Crotone. Ecco un riassunto dei punti salienti:

Preparazione della Partita

- Zauli sottolinea l'importanza della partita, non solo per la classifica ma anche per la storia e la rivalità tra le due squadre.

- La squadra è pronta e motivata, e l'obiettivo è di rappresentare bene la città di Crotone.

Aspetti Tattici

- Zauli parla dell'importanza dell'aspetto tattico e mentale. Vuole che la sua squadra mantenga la propria identità e mostri coraggio.

- La squadra cercherà di imporre il proprio gioco e stile, nonostante l'importante struttura fisica e tecnica del Benevento.

Formazione e Giocatori

- Tutti i giocatori sono a disposizione per la partita.

- Zauli ha utilizzato diversi giocatori nelle partite precedenti e sta cercando l'assetto giusto.

Pubblico e Atmosfera

- Zauli riconosce l'importanza del supporto dei tifosi e vuole che la squadra dia il massimo per loro.

### Concorrenza e Campionato

- Secondo Zauli, il campionato è molto equilibrato. Squadre come Benevento e Avellino sono forti, ma ci sono anche altre squadre competitive.

In generale, Zauli appare concentrato e determinato, sottolineando più volte l'importanza di questa partita per la squadra e per i tifosi.

Di seguito il video completo della conferenza stampa alla vigilia di Benevento Vs Crotone