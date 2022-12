Calcio, Mondiali 2022, Inghilterra-Francia e Marocco-Portogallo, le partite dei quarti oggi in TV sulla Rai: orari e calendario

Calcio, Mondiali 2022, le partite dei quarti oggi in TV sulla Rai: orari e calendario. Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia sono gli ultimi due quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022. Le due partite saranno trasmesse in diretta oggi su Rai 1 e visibili in streaming su RaiPlay.

Il programma delle partite dei quarti di finale dei Mondiali 2022 in programma oggi sabato 10 dicembre: orari e dove vederle in diretta TV e streaming.

Dopo le sfide tra Brasile e Croazia e tra Argentina e Olanda, disputate venerdì, i Mondiali Qatar 2022 hanno in programma gli ultimi due quarti di finale. Alle ore 16 scenderanno in campo il Marocco, la squadra rivelazione che proverà a essere la prima nazionale africana a qualificarsi per le semifinali, e il Portogallo che cerca, forse ancora senza Ronaldo, a tornare tra le prime quattro dopo 16 anni. Mentre alle 20 sarà la volta di un match classico e cioè quello tra l'Inghilterra e i campioni del mondo della Francia. Le squadre che usciranno vincitrici da questo match si qualificheranno per le semifinali.

Tutte le partite dei quarti di finale saranno trasmesse in diretta TV e streaming in esclusiva dalla Rai.

Il programma di oggi 10 dicembre ai quarti dei Mondiali: gli orari

Proseguono oggi sabato 10 dicembre i quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022. Due le gare in programma. Prima si disputa Marocco-Portogallo, che non è un confronto inedito nemmeno ai Mondiali. Calcio d'inizio alle ore 16. Quasi a seguire, cioè alle 20, si giocherà la partita tra l'Inghilterra di Southgate e la Francia di Deschamps. Ecco gli orari e il programma nel dettaglio:

16:00 – Marocco-Portogallo: Rai 1, RaiPlay

20:00 – Inghilterra-Francia Rai 1, RaiPlay

Dove vedere in TV Marocco-Portogallo? La partita dei quarti di finale dei Mondiali sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai, che ha mandato in onda tutti i match di Qatar 2022. Il match tra la squadra rivelazione del torneo e il Portogallo andrà in onda su Rai 1. Telecronaca di Di Gennaro e Stramaccioni. Sempre su Rai 1 sarà trasmessa Inghilterra-Francia, uno dei quarti di finale più attesi. Per la diretta streaming delle due partite, basterà collegarsi a Rai Play. (Fanpage)

In aggiornamento