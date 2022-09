Calcio: Monopoli-Catanzaro 1-1, pareggio con rimonta finale per i giallorossi (con highlights)

MONOPOLI, 17 GENNAIO - Il Catanzaro termina il girone d’andata con un pareggio in rimonta al “Veneziani” contro un Monopoli ben messo in campo da mister Scienza. Succede tutto nella ripresa (anche un rigore fallito dai padroni di casa), ma nel primo tempo non sono mancate le occasioni su entrambi i fronti, in una gara sempre sul filo dell’incertezza.

Subito in avanti il Catanzaro che trova due consecutivi corner calciati da Corapi, sul secondo dei quali, al 5’, trova pronto di testa Di Piazza sul secondo palo a colpire, ma la sfera termina di pochissimo a lato. All’11’ Contessa perde palla sul fondo e consente a Soleri di mettere al centro una palla invitante con Di Gennaro che non trattiene e poi respinge su Starita. Al 21’ si rivede il Catanzaro con Verna, messo in azione da Curiale, che costringe alla parata bassa l’attento Satalino, mentre al 24’ si registra la punizione, insidiosa, di Corapi che impegna il portiere di casa. Al 31’, punizione di Corapi da centrocampo per Curiale che libera per il tiro Di Piazza, la conclusione s’inarca ma termina di poco alto. Risponde il Monopoli al 34’ con Soleri che riconquista palla, affonda e libera il destro che termina di poco alla sinistra della porta difesa da Di Gennaro. Ancora Soleri al 42’ con una rovesciata che consente comunque una facile parata al portiere giallorosso.

La ripresa parte con mister Calabro che cerca nuova linfa in avanti avvicendando Di Piazza con Di Massimo, ma l’atteggiamento pare piuttosto molle. Al 2’ ci prova immediatamente Starita ma la conclusione è centrale e Di Gennaro blocca, al 10’ arriva la rete dei padroni di casa con Soleri che riceve palla da Paolucci, salta Riccardi e batte Di Gennaro. La reazione del Catanzaro impatta al 17’ su Satalino che salva la propria porta sulla conclusione di Di Massimo e sul capovolgimento di fronte Garufo salva sulla linea sulla doppia conclusione di Starita. Al 22’ Evacuo sbaglia da pochi passi con la palla che si perde sul fondo sulla svirgolata dell’attaccante appena entrato. Rischia il Catanzaro subendo un contropiede con Bunino ma la difesa giallorossa sbroglia, immediatamente dopo ancora Evacuo che trova sempre Satalino pronto a rifugiarsi in corner. Al 33’ rigore per il Monopoli sul “mani” di Martinelli, ma poi Soleri fallisce la trasformazione della massima punizione esaltando la respinta, alla sua sinistra, di Di Gennaro che tiene in partita così il Catanzaro. Gli ultimi dieci minuti vedono il Catanzaro proteso alla ricerca del pareggio. Al 40’ il Monopoli rischia l’autorete con Giosa nel tentativo di anticipare Evacuo e per poco non raddoppia al 44’ con Soleri autore di un bel colpo di testa. La rete del pareggio giallorosso arriva su autorete, sul cross di Contessa, Piccinni infila la propria porta con un colpo di testa imparabile. Il Catanzaro chiude in avanti ma non riesce a beffare il Monopoli.

Carlo Talarico

Il tabellino:

MONOPOLI-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 10’ pt Soleri (M), 45’ st Piccinni (aut. M).

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Giosa, Nicoletti; Lombardo (20’ st Tazzer), Paolucci, Vassallo (43’ st Currarino), Piccinni, Zambataro (43’ st Mercadante); Starita (29’ st Bunino), Soleri. A disposizione: Taliento, Antonacci, Arena, Fusco, Guiebre, Samele. Allenatore: Giuseppe Scienza.

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Riccardi (15’ st Garufo), Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Corapi (15’ st Evacuo), Baldassin (24’ st Risolo), Contessa; Curiale, Di Piazza (1’ st Di Massimo). A disposizione: Mittica, Salines, Pinna, Scognamillo, Garufo, Urso. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Gianpiero Mele di Nola.

Assistenti arbitrali: Federico Pagliola di Terni e Salvatore Emilio di Marsala.

Quarto ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Riggio (M), Casoli (C), Soleri (M), Starita (M), Giosa (M), Martinelli (C).

NOTE: Angoli: 6-6. Recupero: pt 0’, st 4’.

