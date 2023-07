Calcio PlayOff: Il Crotone sciupa la semifinale e i Satanelli sognano! Il commento, intervista post-partita. Lite Vrenna-Vacca. (Highlights-video)

Foggia eroico, rimonta ed elimina il Crotone: e il sogno continua dei Satanelli.

La semifinale dei PlayOff di calcio ha regalato un'emozionante partita tra il Crotone e il Foggia. I tifosi del Crotone speravano ancora nel sogno della vittoria. Un tifoso del Foggia si è fatto sentire con un grido incredibile quando la squadra è riuscita a pareggiare da uno svantaggio di 2-0 a un 2-2. Tuttavia, la delusione era palpabile tra i sostenitori Crotone mentre i Satanelli del Foggia festeggiavano una straordinaria impresa.

Durante la fine della partita, Vrenna e Vacca si ritrovano a bordo campo e il nervosismo prende il sopravvento, scatenando uno scontro verbale acceso. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo dello staff, i due vengono prontamente separati e allontanati l'uno dall'altro

Nel primo tempo, il Foggia è andato sotto di due gol a causa delle reti di Cernigoi e Gigliotti. Sembrava un'impresa impossibile per il Foggia, ma nella ripresa è iniziata la loro rimonta. Frigerio ha riaperto il match, riaccendendo la speranza nei giocatori rossoneri. Poi, al minuto 40, Beretta ha pareggiato portando gioia ai 500 tifosi che si erano radunati allo stadio 'Scida'.

Il Foggia ha dimostrato di essere una squadra che non si arrende mai, con un cuore infinito che ha reso possibile la felice conclusione allo 'Scida'.

Nonostante il dominio calabrese e il palo che ha tremato per un tiro di Chiricò, il Foggia è rimasto in partita, sempre pronto a lottare. La determinazione dei giocatori è stata premiata con la zampata di Beretta, che è stato inserito all'ultimo minuto e ha sparato in porta la palla della gloria. Il sogno dei Satanelli può continuare, ma indipendentemente dall'esito, questi ragazzi meritano un applauso infinito.

Ora il Foggia si prepara per il prossimo incontro, che si terrà domenica allo stadio 'Zac'. Sarà un'altra sfida avvincente per la squadra che ha dimostrato di avere una tenacia straordinaria. I tifosi non vedono l'ora di vedere cosa accadrà nella prossima tappa del loro incredibile percorso nei PlayOff.





TABELLINO

CROTONE: Branduani; Mogos, Golemic, Gigliotti, Giron (28’st Cuomo); Petriccione, Vitale (35’st Awua); Chiricò (28’st Carraro), D’Ursi (35’st Kargbo), Tribuzzi (38’st Crialese); Cernigoi. A disp. : Dini, Lucano, Spaltro, Papini, Calapai, Bove, D’Errico, Gomez, Pannitteri. All. Zauli

FOGGIA: Dalmasso; Kontek, Di Pasquale (1’st Rutjens), Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann (1’st Di Noia), Schenetti, Costa (46’st Markic); Peralta, Iacoponi (27’st Beretta; 43’st Vacca). A disp. : Thiam, Raccichini, Garattoni, Capogna. All. Limone (Rossi squalificato)

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Reti: 31’pt Cernigoi (C), 46’pt Gigliotti (C), 6’st Frigerio (F), 40’st Beretta (F)

Ammoniti: Dini (C), Rutjens (F), Carraro (C), Cernigoi (C), Kargbo (C), Di Noia (F)

Note: 21’st espulso D’Errico (C) dalla panchina per proteste

Spettatori: 7.280



