Calcio. Potenza-Catanzaro, le disposizioni del Comune sulla viabilità, i dettagli

POTENZA, 22 APR. - Il Comune di Potenza ha emesso una disposizione sulla viabilità in occasione della gara di calcio tra Potenza e Catanzaro, prevista per le ore 17:30 di domenica. L'ordinanza prevede diverse limitazioni alla circolazione stradale in alcune vie della città.

In particolare, è vietata la sosta con rimozione di tutti i veicoli lungo Via Viviani, fino all'intersezione con Via Marconi e fino all'intersezione con Via N. Sauro, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze. L'accesso alla tribuna per la tifoseria locale è consentito solo dalla parte a monte di Via Viviani.

Inoltre, è vietato il transito lungo le stesse vie dalle ore 15:30 fino a cessate esigenze, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso, dei residenti e di coloro che devono effettuare rifornimento di carburante accedendo da Via N. Sauro.

Sono previste anche diverse chiusure stradali temporanee: l'intersezione di Via Viviani con Piazzale Rizzo sarà chiusa dalle ore 15:30 fino a cessate esigenze, così come l'intersezione di Via L. Da Vinci con Via Marconi. Inoltre, sono previste chiusure lungo Viale Marconi, dalla rotonda adiacente il Seminario fino all'intersezione con Via N. Sauro, e dalla stessa Via N. Sauro fino all'intersezione con Via Verdi.

Infine, è prevista la chiusura in entrambi i sensi di marcia dell'intersezione di Via Lepore con Via Sauro e con Viale Marconi, fatta eccezione per i residenti e per coloro che devono accedere al parcheggio multipiano o al Tribunale.

Gli organi di polizia locale e le altre forze dell'ordine sono autorizzati a emettere ulteriori disposizioni in caso di necessità per garantire la sicurezza nell'evento sportivo.