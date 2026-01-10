Frosinone-Catanzaro 2-0. Rammarico giallorosso in casa della capolista: la decidono l’uomo in meno, un gol dell’ex e Ghedjemis.

Tempo di lettura: ~3 min

FROSINONE 10 GEN. – Frosinone campione d’inverno superando il Catanzaro solo nel finale col classico gol dell’ex, approfittando anche della superiorità numerica avuta nell’ultima mezzora di gioco e raddoppiando in contropiede in pieno recupero.

Gara piacevole sin dalle prime battute. Catanzaro subito alto con Pittarello che ci prova due volte nei primissimi minuti, ma al 6’, su palla persa da Petriccione, ci prova Kvernadze che la mette di poco sopra la traversa. Ancora Catanzaro all’11’ con tacco di Pittarello per Iemmello e palla che termina di poco alla destra di Palmisani. Altro fronte: Antonini respinge una palla pericolosa a pochi metri dalla linea di porta (18’), ancora pericolo al 26’ su una palla dal fondo che arriva a Raimondo ma Pigliacelli blocca. Immediatamente dopo la punizione di Calò va di poco a lato, il Catanzaro soffre nella fase centrale del tempo. Alla mezzora su palla corta di Iemmello si avventa Calvani cui manca il guizzo vincente e viene murato di piede da Pigliacelli. Iemmello, al 32’, s’incunea tra Cichella e Oyono, ci prova col sinistro ma la palla è alta, al 35’ conclusione senza pretese di Cisse che Palmisani fa sua, sul capovolgimento di fronte Cichella spara alto su invito dalla destra di Ghedjemis. Al 37’ Cisse mette in movimento Pittarello che perde l’attimo da solo davanti al portiere ciociaro.

Ripresa con gli stessi protagonisti della prima fazione, col Frosinone a comandare le operazioni e Catanzaro molto attento. Pittarello al 7’ calcia di destro, a lato, dopo una bella giocata di Cisse. Altra occasione giallorossa al 9’ con un doppio tiro prima di Iemmello e poi di Pittarello con salvataggio di Bracaglia. Frosinone in avanti al 13’ sulla solita palla dal fondo di Ghedjemis con Kvernadze che calcia alle stelle. Poi, su segnalazione Var, arriva il rosso a Frosinini per un fallo di gioco violento su Cichella e dopo poco Aquilani ridisegna la squadra con Rispoli e Verrengia al posto di Iemmello e Pontisso. Frosinone in avanti, si fa vedere con la conclusione in girata di Raimondo (26’) con Pigliacelli attentissimo a mandare in corner. Termina sulla barriera una punizione di Petriccione alla mezzora col Catanzaro che rompe il possesso frusinate abbassando i ritmi e comunque giocando bene. Poi si materializza il vantaggio del Frosinone che arriva al 36’ sul bel colpo di testa, su corner dubbio calciato da Calò, del capitano Monterisi, ex di turno, bravo a svettare su tutti. Finale con una conclusione fuori misura di Rispoli. Nel corposo recupero il Catanzaro cerca di rimanere alto ma non ha la forza di impensierire Palmisani e poi arriva il contropiede del 2-0 finale col sinistro di Ghedjemis.

Carlo Talarico

Il tabellino:

FROSINONE-CATANZARO 2-0

MARCATORI: 36’ st Monterisi (F), 53’ st Ghedjemis (F).

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A. (28’ st Marchizza), Monterisi, Calvani (28’ st Cittadini), Bracaglia; Calò, Cichella (42’ st Kone), Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo (37’ st Zilli), Kvernadze (28’ st Gelli). A disp.: Loli, Pisseri, Oyono J., Corrado, Grosso, Vergani. All.: Alvini.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini (39’ st Pandolfi), Brighenti; Favasuli, Pontisso (16’ st Rispoli), Petriccione (39’ st Liberali), Frosinini; Cisse, Iemmello (16’ st Verrengia); Pittarello (46’ stt Nuamah). A disp.: Marietta, Bettella, Di Chiara, Buglio, Alesi, D’Alessandro, Buso. All.: Aquilani.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.

Assistenti arbitrali: Niedda e Zanellati.

Quarto uomo: Aldi.

Var: Paterna. Avar: Gariglio.

ESPULSO: 14’ st Frosinini (C) per gioco violento.

AMMONITI: Oyono A. (F), Pontisso (C), Calvani (F), Pigliacelli (C), Cittadini (F), Petriccione (C), Gelli (C), Bracaglia (F), Favasuli (C).

NOTE: spettatori 7.000 circa (di cui 1.020 ospiti. Angoli: 4-3 per il Frosinone. Recupero: pt 1’, st 8’.