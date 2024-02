Calcio Serie B: Catanzaro-Brescia 2-3 Rondinelle in rimonta e vincenti in pieno recupero. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 23 DIC. – Un tempo ciascuno con la variabile del ponente che nella prima frazione ha aiutato il Catanzaro (avanti di 2 reti) e nella ripresa ha dato una mano al Brescia prima a rimontare e, quindi, ad assestare il colpo vincente in pieno recupero. Subito Catanzaro in vantaggio grazie al colpo di testa di Ambrosino su preciso assist di Vandeputte (10’). Passano pochi minuti e arriva il raddoppio giallorosso con Vandeputte che riceve palla da Biasci dopo una bella discesa di Ambrosino. Il Brescia è in difficoltà e si vede al 41’ con Bjarnason (migliore in campo) che serve in verticale Borrelli che trova Fulignati pronto alla deviazione.

Nella ripresa il Brescia si fa subito sotto, immediatamente Bjarnason impegna Fulignati che toglie la palla sotto la traversa. Il pari arriva poco dopo ad opera di Bjarnason che di testa sfrutta il cross di Dickmann. Sul 2-2 le squadre continuano a giocare cercando di superarsi. Alla mezzora Cistana, sulla punizione dalla sinistra di Bjarnason, d apochi passi non trova il guizzo giusto ed al 32’ Vandeputte, su punizione, fa venire i brividi ad Andrenacci. Si arriva al finale in cui il Brescia riesce a sorpassare il Catanzaro sul retropassaggio di Scognamillo verso Fulignati che controlla male consentendo al neo entrato Bianchi di segnare la più facile delle reti che regala al Brescia tre punti importanti in chiave rincorsa play off.

Carlo Talarico



Il tabellino:



MARCATORI: 10’ pt Ambrosino (C), 13’ pt Vandeputte (C), 2’ st Bjarnason (B), 13’ st Bisoli (B), 46’ st Bianchi (B).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (18’ st Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (18’ st Brignola), Ghion, Verna (40’ st Pontisso), Vandeputte; Ambrosino (18’ st Stoppa), Biasci (31’ st D’Andrea). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Miranda, Pompetti, Oliveri, Situm. All.: Vivarini.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti (1’ st Paghera); Dickmann (50’ st Papetti), Bisoli, Bertagnoli, Jallow; Galazzi (1’ st Moncini), Bjarnason (35’ st Olzer); Borrelli (40’ st Bianchi). A disp.: Cortese, Huard, Fogliata, Besaggio, Ferro. All.: Maran.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

Guardalinee: Di Gioia e Perrotti.

Quarto uomo: Di Reda.

Var: Maresca. Avar: Collu.

AMMONITI: Dickmann (B), Stoppa (C), Olzer (B), Bisoli (B).

NOTE: spettatori 12.141, 6748 paganti e 5393 abbonati, incasso non comunicato. Angoli: 6-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 6’

Mister Vivarini commenta la partita contro il Brescia: una prestazione positiva con alcune lacune costate caro

Dopo una partita combattuta e avvincente tra il Catanzaro e il Brescia, il tecnico mister Vivarini ha tenuto una conferenza stampa per discutere la prestazione della sua squadra. Nonostante la sconfitta per 2-3, il mister ha elogiato la performance dei suoi giocatori, soprattutto nel primo tempo.

Nel primo tempo, il Catanzaro ha dominato ampiamente il campo e ha avuto numerose opportunità da gol. Tuttavia, mister Vivarini ha notato che in alcune situazioni i suoi giocatori sono stati troppo leziosi e avrebbero potuto essere più concreti nel concretizzare le occasioni da gol.

Nel secondo tempo, il Brescia ha mostrato una maggiore fisicità, mettendo sotto pressione il Catanzaro con i rinvii del portiere avversario e le seconde palle. Questo ha portato a una serie di situazioni pericolose, compreso il terzo gol subito dal Catanzaro. Mister Vivarini ha sottolineato l'importanza di analizzare le azioni che hanno portato ai gol avversari per migliorare.

Un giornalista ha chiesto se il portiere Donnarumma avesse avuto problemi durante la rifinitura, ma il mister ha confermato che non era disponibile per la partita. Tuttavia, ha elogiato il sostituto Ambrosino per la sua prestazione.

Riguardo agli ingressi dei sostituti, mister Vivarini ha sottolineato che è stata una partita difficile contro un avversario fisico come il Brescia. Nonostante alcune opportunità per segnare nel secondo tempo, la squadra ha avuto difficoltà a sfruttarle appieno.

Infine, il mister ha risposto a una domanda riguardo a un possibile problema nella profondità della rosa del Catanzaro. Ha affermato che le assenze di giocatori chiave come Donnarumma e Iemmello sono state importanti, ma ha anche sottolineato che la squadra aveva fatto un buon lavoro considerando le circostanze. Ha spiegato che il cambio di modulo del Brescia non è stato determinante, ma sono stati i rinvii del portiere avversario e la fisicità che hanno messo sotto pressione il Catanzaro.

In conclusione, nonostante la sconfitta, mister Vivarini ha elogiato la performance della sua squadra e ha dichiarato che continueranno a lavorare per migliorare e tornare più forti nelle prossime partite.





Gli highlights di Catanzaro-Brescia 2-3