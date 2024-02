Calcio Serie B: Catanzaro-Lecco - nuovi infortuni complicano la partita. I dettagli

Catanzaro vs. Lecco - Una Partita Senza il Cuore del Centrocampo a Causa dell'Assenza di Ghion

Catanzaro, senza il regista Ghion: Venerdì il match contro il Lecco

Il nuovo anno si aprirà con una notevole assenza per le Aquile del Catanzaro nell'anticipo di venerdì sera al "Ceravolo" contro il Lecco. Il regista principale, Andrea Ghion, non sarà disponibile a causa di un problema al flessore della coscia sinistra, come riportato dalla Gazzetta del Sud e confermato dagli esami strumentali svolti ieri. Attualmente, i tempi di recupero non sono ancora noti, ma è certo che Ghion dovrà guardare la partita dalla tribuna nel primo match cadetto dell'anno nuovo, che avrà inizio alle 20:30.

Ghion non sarà l'unico assente in questa prima partita del ritorno, poiché un fastidio muscolare ha bloccato anche Brignola al polpaccio sinistro. Tuttavia, l'allenatore Vivarini avrà molte opzioni tra esterni e mezze punte, da Sounas a D'Andrea fino a Stoppa e Oliveri, per sostituire il play Ghion, che è stato un elemento centrale nel centrocampo del Catanzaro.

Nonostante non sia stato titolare solo in due partite su diciannove, Ghion è uno degli under 23 italiani più utilizzati nel torneo di B, occupando il sesto posto assoluto per i minuti giocati (1.521). La sua assenza rappresenta una sfida per l'allenatore e il team, che dovranno trovare soluzioni alternative per il centrocampo.

Contro la Reggiana, Vivarini aveva schierato Verna e Pontisso dall'inizio, una possibile soluzione anche per il match contro il Lecco. Un'altra alternativa che ha già dato buoni risultati a Bari è rappresentata dalla coppia Verna e Pompetti. Anche la coppia Pontisso-Pompetti potrebbe essere una scelta inedita, ma non è da escludere. Vivarini ha a disposizione giocatori con le caratteristiche tecniche e fisiche per sostituire Ghion.

Nelle altre posizioni, ci sono molte opzioni disponibili in attacco e in difesa, quindi Vivarini non dovrebbe avere problemi a comporre l'undici di base. Questo è motivo di fiducia per l'approccio alla partita contro il Lecco.

Per quanto riguarda il mercato, prima della partita di venerdì non sono previsti movimenti né in entrata né in uscita. Il Catanzaro sta principalmente cercando un attaccante di peso, ma al momento non ci sono sviluppi immediati, e le trattative per Maric del Monza e Moro dello Spezia (entrambi di proprietà del Sassuolo) sono in stand-by. Si dovrà attendere l'evolversi della situazione e il possibile domino sul mercato, soprattutto da parte di squadre che aspirano alla promozione diretta.